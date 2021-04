Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Smart Democracy“ bietet die Volkshochschule des Vogelsbergkreises eine Online-Veranstaltung an. Am Dienstag, 4. Mai, geht es dort ab 19 Uhr um das Thema „Smarte Mobilität für Alle – Wie gestalten wir die Verkehrswende?“Ob E-Autos, autonomes Fahren oder Flugtaxis – die Ansätze sind vielfältig. Klar ist: die Mobilität verändert sich. Der Verkehrssektor ist für etwa 18 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich, mehr als 90 Prozent davon gehen allein auf den Straßenverkehr zurück. Es stellt sich die Frage, wie Mobilitätssysteme verändert werden können, ohne die Akzeptanz der Bevölkerung zu verlieren und negative soziale Folgeeffekte zu erzeugen. Wie gelingt ein Wandel, der sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig und gerecht ist? Wie können Anforderungen urbaner Zentren mit denen ländlicher Regionen verbunden werden? Diese und weitere Fragen sollen im Rahmen der Online-Veranstaltung der vhs Vogelsbergkreis mit Expertinnen und Experten diskutiert werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind eingeladen, ihre Fragen in die Diskussion einzubringen.Bei dieser Veranstaltung referieren Dr. Philine Gaffron, Technische Universität Hamburg, und Prof. Dr. Stephan Rammler, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung.Dr. Philine Gaffron forscht und lehrt als Oberingenieurin am Institut für Verkehrsplanung und Logistik der der Technischen Universität Hamburg. Ihre Themenschwerpunkte sind Umweltgerechtigkeit und Verkehr, Emissionsmodellierung, Umsetzungsstrategien für die Verkehrsplanung sowie Konzepte für den nachhaltigen (Stadt-)Verkehr. Sie hat in England, Schottland und Kalifornien gelebt, studiert und gearbeitet und ist derzeit Mitglied der Enquete-Kommission „Klimaschutzstrategie für das Land Bremen“.Prof. Dr. Stephan Rammler ist wissenschaftlicher Direktor des IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Aktuell forscht er zum Zusammenhang von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Er ist Experte für eine nachhaltige, postfossile Mobilität. Aufgrund dieser Expertise berief ihn das österreichische Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) 2020 in den "FTI-Beirat Mobilität". Zum Thema Mobilität erschienen zuletzt seine Bücher "Volk ohne Wagen" (2017) und "Schubumkehr" (2015). Für seine Arbeiten zur umweltschonenden Fortbewegung erhielt er 2016 den ZEIT WISSEN-Preis „Mut zur Nachhaltigkeit“ in der Kategorie WISSEN.Für weitere Fragen und Anmeldungen erreichen Interessierte die vhs unter der Telefonnummer 06631/792-7700, per E-Mail unter info@vhs-vogelsberg.de oder über www.vhs-vogelsberg.de