„Silbernes Jubiläum beim Vogelsbergkreis“

„Einen herzlichen Glückwunsch an die Silber-Jubilare“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak im Rahmen einer kleinen Feierstunde anlässlich der zwei 25-jährigen Dienstjubiläen von Stefan Jost und Tobias Lippert. „Sie beide bringen – und das seit einem Vierteljahrhundert – ganz besondere Fähigkeiten für die Menschen im Vogelsbergkreis ein“, unterstreicht der Landrat und gratuliert den Jubilaren gemeinsam mit Erstem Kreisbeigeordneten Patrick Krug.



„Wenn jemand so lange Zeit beim Vogelsbergkreis ist, ist das ein Zeichen großer Loyalität Ihrerseits – aber auch ein Zeichen dafür, dass der Vogelsbergkreis als Arbeitgeber attraktiv ist“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Krug. „Ich wünsche Ihnen auch in Zukunft viel Engagement und Spaß in der Arbeit, die Sie für den Landkreis und die Region tun“, fügt der Erste Kreisbeigeordnete an.



In 2000 startete Stefan Jost aus Grebenhain seinen beruflichen Weg in der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises. Nach seiner Ausbildung begann er im damaligen Amt für Jugend, Familie und Sport, bevor er Ende 2004 zur KVA – Kommunales Jobcenter Vogelsbergkreis kam. „Dort – inzwischen als Leitung des Teams ‚Bürgerservice‘ – sorgt er mit einem offenen Ohr, mit Offenheit und Geradlinigkeit für gute Atmosphäre in der Abteilung“, wie Landrat Dr. Mischak berichtet.



Ebenfalls zur Jahrtausendwende kam Tobias Lippert zum Vogelsbergkreis. Seit seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten ab 2000 ist der inzwischen zum Amtmann aufgestiegene Lauterbacher ununterbrochen in der Kreisverwaltung tätig. Zuerst im Amt für Soziales und Ausländerrecht eingesetzt, wechselte er 2022 ins Sachgebiet Schulorganisation, Schulbetrieb und Schul-IT im Amt für Schulische Bildung und Betreuung. „Dort ist er nun mit Empathie, Neugier und Teamgeist etwa für die Koordination und Umsetzung verschiedener Förderprogramme zuständig“, sagt Landrat Dr. Mischak.



Gemeinsam mit der Behördenleitung gratulieren auch René Lippert, Leiter des Amts für Soziales und Ausländerrecht, Matthias Röse, Leiter des Amts für Schulische Bildung und Betreuung, Melanie Ahne, stellvertretende Leiterin des Haupt- und Personalamts, Antonia Schäfer, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte, und Simon Päbler, stellvertretender Personalratsvorsitzender, den Verwaltungsfachleuten zum silbernen Jubiläum beim Vogelsbergkreis.

