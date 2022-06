Sie wollen mögliche Gefahren bannen

Vogelsberger Brandschutzerzieher legen wieder mit ihrer Arbeit los

Seit jeher üben Feuer und Flammen auf Kinder eine geradezu magische Faszination aus. Damit keine Gefahr von dieser Begeisterung ausgeht, ist Brandschutzerziehung enorm wichtig. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Besuche der Vogelsberger Brandschutzerzieher in den Kindergärten, Schulen und Feuerwachen in den vergangenen zwei Jahren so gut wie nicht möglich, doch nun legen die Feuerwehren der 19 Kommunen wieder mit ihrer wichtigen Aufgabe los.



Um bestmöglich vorbereitet zu sein, kamen die Brandschutzerzieher des Kreises jetzt zu einem Netzwerktreffen zusammen. Dazu eingeladen hatte Heidi Schmidt, die Koordinatorin der Brandschutzerziehung im Vogelsbergkreis. Sie ist unter anderem für die Vernetzung der Brandschutzerzieher im Vogelsbergkreis sowie für den Aufbau und die Festigung des entsprechenden Personal-Pools zuständig. Zudem sorgt Schmidt dafür, dass die Kommunen bei bereits bestehenden und funktionierenden Strukturen sowie bei Planungen von Schul-AGs, Projekten und Events unterstützt werden.



Bei dem Treffen wurde den Teilnehmern ein neuer Brandschutzerziehungsordner und – als besonderes Highlight – ein Gerätewagen „Brandschutzerziehung“ vorgestellt. Als „Vorfürwagen“ diente der Gerätewagen der Stadt Fulda; dem Vogelsbergkreis wird 2023/2024 ebenfalls ein solcher Wagen vom Land Hessen zur Verfügung gestellt.



Mit vorgefertigten Handreichungen für Einheiten wurde die Ideen- und Umsetzungssammlung der Brandschutzerzieher erweitert. „Alle Brandschutzerzieher freuen sich, dass sie nun endlich wieder in die Schulen und Kindergärten gehen und mit den Kindern alles Wichtige zum Thema Brandschutz besprechen und erarbeiten können“, so Brandschutzkoordinatorin Heidi Schmidt abschließend.