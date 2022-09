Am Samstag, 24. September, feiert der Vogelsbergkreis rund um die Schule an der Wascherde in Lauterbach ab 11 Uhr sein 50-jähriges Bestehen. Zum Jubiläumsfest, das mit vielen Informationen, Programmpunkten, Angeboten und Attraktionen aufwartet, hat der Vogelsbergkreis zwischen 10.30 und 17 Uhr einen Shuttleservice eingerichtet. Der Bus-Shuttle verbindet im 45-Minuten-Takt den Bahnhof Lauterbach (Hess) Nord, die Bleiche im Bereich Bleichstraße, den Busbahnhof, die Bushaltestelle Adolf-Spiess-Halle und das Schulgelände an der Wascherde. So können neben den öffentlichen Verkehrsmitteln auch die Parkflächen an der Bleiche in Lauterbach genutzt werden.Weitere Informationen zum Jubiläumsfest auf www.vogelsbergkreis.de/wirfeiern