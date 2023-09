Seniorenbeirat tagt im Pflegeheim

Gremium zu Gast in Pflegeeinrichtung in Herbstein

Stationäre Pflege, das Ehrenamt und inklusive Bewegung: Themen, die bei der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats des Vogelsbergkreises im Pflegeheim der „Dorea Familie“ in Herbstein ganz oben auf der Tagesordnung standen. Denn neben aktuellen Berichten aus den Städten und Gemeinden ging es unter anderem um die Vorstellung der Stabsstelle Ehrenamt, eine Besichtigung des Heims, die Situation in der stationären Pflege, sowie den inklusiven Bewegungspark.



Seitens des Hauses begrüßten Einrichtungsleitung Marco Schmitt und Sozialdienstleiter Georg Kinkel die Gäste. Sie stellten das Heim vor und berichteten unter anderem von der angespannten Personalsituation in der Pflege und den Unwägbarkeiten, die den Pflegebereich im Gesundheitswesen aktuell umtreiben.



Anschließend übernahm Michael Duschka, Vorsitzender des Kreis-Seniorenbeirats, und begrüßte neben dem Ersten Kreisbeigeordneten Dr. Jens Mischak, Herbsteins Bürgermeister Bernhard Ziegler, den Beauftragten für Senioren und Inklusion Kurt Wiegel sowie die Kreisausschuss- und Kreistagsmitglieder sowie Vertreter der Bewohnervertretung.



Eingangs berichtete der Erste Kreisbeigeordnete zu drei Themen aus der Kreispolitik und gab dabei einen kurzen Überblick zum Krankenhausneubau in Alsfeld, dem Radverkehrskonzept und den aktuellen Entwicklungen bei der Aufnahme Geflüchteter.



Anschließend stellte Simon Päbler, Leiter der Stabsstelle Ehrenamt des Vogelsbergkreises, die Arbeitsschwerpunkte, Aufgaben und Ziele der Stabsstelle vor.



Auch die Vertreterinnen und Vertreter aus den 19 Städten und Gemeinden berichteten zu aktuellen Themen in den Kommunen. Besonders erwähnenswert dabei: Die anstehende Gründung eines Seniorenbeirats in der Gemeinde Mücke, die Gründung der Seniorenkommission in Feldatal sowie die Neuwahlen für den Seniorenbeirat in Lauterbach.



Nach einem kurzen Rundgang durch die Einrichtung und der Besichtigung des nahegelegen inklusiven Bewegungsparks im Kurpark der Stadt Herbstein schloss der Seniorenbeiratsvorsitzende schließlich die Sitzung.