Seniorenbeirat informiert sich über Projekt RoboLand

Die Ergebnisse ihres Projektes RoboLand stellte Prof. Dr. Helma Bleses in der jüngsten Sitzung des Vogelsberger Seniorenbeirates in der Adolf-Spieß-Halle in Lauterbach vor. In dem Projekt hatte die Professorin der Fachhochschule Fulda gemeinsam mit ihrem Team erforscht, welchen Beitrag Technik für Menschen mit Demenz, die noch zu Hause leben, leisten kann, um Selbstbestimmung, Mobilität und soziale Teilhabe zu ermöglichen und um die Angehörigen zu entlasten. Rege diskutiert wurde im Anschluss über die Digitalisierung, über die Chancen und Grenzen der technischen Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben im Alter sowie über ethische Aspekte in der Anwendung technischer Unterstützungssysteme. Unser Foto zeigt (von links): Monique Abel, Soziale Dienste Vogelsbergkreis, Michael Duschka, Vorsitzender des Seniorenbeirates, Dr. Sigrid Stahl, Fachstelle gesundheitliche Versorgung beim Vogelsbergkreis, Prof. Helma Bleses, Fachhochschule Fulda, und Kurz Wiegel, Beauftragter für Senioren und Inklusion.