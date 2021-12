Seit 25 Jahren im Dienst der Sauberkeit

Seit 25 Jahren sorgt Brigitte Halama an der Grundschule Homberg (Ohm) für Sauberkeit und Ordnung. Dort hat sie vor einem Vierteljahrhundert als Aushilfsreinigungskraft angefangen – nun feiert sie ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. 25 Jahre, in denen die „sehr geschätzte und zuverlässige Kollegin an der Grundschule tätig ist“, wie es Elisabeth Pfeffer, Konrektorin der Grundschule Homberg, umschreibt. „Vertrauensvoll“ – so charakterisiert sie außerdem das Verhältnis zu Brigitte Halama. Denn in all den Jahren habe sie neben den Klassenräumen auch die Verwaltungsräume der Grundschule Homberg gereinigt. „Sensible Bereiche, in denen vertrauensvolle Zusammenarbeit wichtig ist“, sagt Pfeffer. Außerdem sei es Brigitte Halama nie schwergefallen, sich auf neue Herausforderungen einzustellen, denn sie habe sich immer flexibel auch auf unbekannte Aufgaben eingelassen. Besonders sei das während der Corona-Pandemie zum Tragen gekommen, die einmal mehr die Bedeutung von Hygiene in den Vordergrund gestellt habe. „Sie ist stets gut gelaunt und mit ihrer direkten und herzlichen Art bei den Kolleginnen und Kollegen sowie den Schülern sehr geschätzt“, sagt Pfeffer. Auch Anja Kreuder, Personalratsvorsitzende des Vogelsbergkreises, und Matthias Röse vom Amt für Schulische Bildung und Betreuung, gratulieren zum 25-Jährigen und wünschen der Jubilarin alles Gute für die Zukunft.

