Schwedisch, HIIT, Pilzphantastisch…

Europa mit Mundart kennenlernen? „Goldene Zeiten? Kunst und Gesellschaft in Rembrandts Amsterdam“ im Städel erleben? Chinesisch, Spanisch, Norwegisch oder Englisch lernen? „‚Europa und die Welt‘ steht als Leitthema groß über dem Programm für das Herbstsemester der vhs des Vogelsbergkreises – passend dazu gibt es in den mehr als 400 angebotenen Kursen der vhs viel Interessantes und Wissenswertes zu entdecken und zu erleben“, unterstreicht der Erste Kreisbeigeordnete und Volkshochschuldezernent Patrick Krug. „Am 2. September startet das Herbstsemester, und auch die Kurse laufen an – Hereinschauen lohnt sich also“, sagt Krug und lädt zum Ausprobieren interessanter, zeitgemäßer und qualitativ hochwertiger Weiterbildung mit einem breiten Themenspektrum ein.Wie gewohnt finden Interessierte im neuen Heft eine breite Palette an Kursen und Vorträgen aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen sowie Beruf/EDV. Neben den Präsenzkursen finden auch etliche Online-Angebote ihren Platz, viele von ihnen mit dem Fokus auf Europa und die Welt, wie etwa das Strategietreffen zur Frage „Wie können wir unsere Demokratie verteidigen und weiterentwickeln?“ Von den vielen europäischen Sprachen in Europa kann man in diesem Semester acht auch an der vhs des Vogelsbergkreises lernen: neben Deutsch (als Fremdsprache) natürlich Englisch, Spanisch und Französisch, aber auch Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch und Norwegisch. Darüber hinaus stehen mit Arabisch, Chinesisch und Japanisch weitere außereuropäischen Sprachen zur Auswahl – und das Angebot kann bei Bedarf kurz- bis mittelfristig um weitere Sprachen erweitert werden.„Auf Goethes Spuren“ kann man sich bei einer Exkursion im November nach Wetzlar begeben. Diese Fahrt kann zusätzlich mit einem Kurs zum „Alltag der Goethezeit“ vorbereitet werden.Ob die „Die Revolution des Denkens“ mit Kant im Vordergrund steht, man Stonehenge oder „Die Hirsche von Lascaux“ näher kennenlernen will, über das digitale Wissenschaftsprogramm „vhs.wissen.live“ ist eine breite Palette von Online-Kursen verfügbar.In die Welt der Mathematik führt der Vortrag „Fit für Mathe – mal anders“ ein: Er soll mithilfe der Evolutionspädagogik ein besseres Verständnis für dieses oft ungeliebte Schulfach geben und Eltern und Lehrkräften Lösungswege bei der Vermittlungsarbeit aufzeigen.Die nächsten Bildungsurlaubsangebote der vhs beschäftigen sich mit den Themen „Energie trifft beruflichen und privaten Alltag“, „Aktiv und entspannt dem (beruflichen) Stress entgegenwirken“, Fastenwandern, Basenfasten und „Stressbewältigung durch Yoga und Achtsamkeitsübungen“. Übrigens: Nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz stehen jedem Beschäftigten in Hessen pro Jahr fünf Tage Bildungsurlaub zu.Die Bedeutung der Gesundheits- und Präventionsangebote hat nach Corona stark zugenommen, daher finden sich auch in diesem Bereich viele neue Kurse: „Achtsamkeits- und Yin Yoga Wochenende“, „Was ist Ayurveda?“, „Yoga & Herbstwanderung“, „Yoga auf dem Stuhl“, „Yin Yoga und Klang“, „HIIT-hochintensives Intervalltraining“, Zumba®-Fitness, „RÜCKEN meets Bauch, Beine und Po“ oder „Mit einem gestärkten Immunsystem durch Herbst und Winter“.Beim Workshop „Neu(ro)gedacht – Bewegung und Entspannung“ kann man alltagsrelevante Übungen kennenlernen, die das Gleichgewicht, die Koordination, das Nervensystem und unsere Faszienstrukturen integrieren.Neues gibt es auch bei den Kochkursen der vhs: „Pilzphantastisch“, „Im Zeichen des Kürbisses“ oder „Wilde Zeit – Wild mal ganz anders zubereiten“. Mit den „Aromen des Mittelmeers“ kann man die Geheimnisse der mediterranen Küche entdecken, oder aber mit Kichererbsen den „Arabischen Küchenzauber“ der traditionellen Nahost-Küche erleben. Absolut passend dazu wäre etwa der Kurs „Europäische Weinkultur trifft orientalische Küche“. Und da Brot, Cupcakes, Lebkuchen, Stollen oder Plätzchen backen wieder voll im Trend ist, werden dazu auch etliche vhs-Kurse angeboten.Der Bereich Kultur und Kreatives bietet neben den verschiedenen Schreib-, Tanz-, Mal-, Schmuck- oder Nähkursen auch eine Vielzahl an Kursen in Fotografie an. Neu sind im Bereich Kultur und Kreatives die Kurse „GernSinger – ein Song in zwei Abenden“, in denen mehrstimmig jeweils ein Lied von Oli P und eines von Andreas Gabalier gemeinsam einstudiert werden.Glückssymbole, Glücksanhänger oder kunterbunte Ohrringe können in der Schmuckschule in Schwalmtal-Rainrod hergestellt werden. Dort wird auch eine Weihnachtswerkstatt stattfinden, die als Familientreffen konzipiert ist. „Ecodyeing“ ist ein neuer Kurs in Schotten-Eichelsachsen, bei dem es um Naturdrucken auf Papier geht. Ebenfalls an selber Stelle: der Kurs „Drucken mit Moosgummistempeln“.Über das Xpert Business-LernNetz werden im Fachbereich Beruf wieder anerkannte Zertifikatslehrgänge in Finanzbuchführung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Einnahmen/Überschussrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung, Bilanzierung, Controlling, betriebliche Steuerpraxis sowie Personalwirtschaft angeboten. Auch für private Zwecke geeignet sein können die Kurse „Social Media für Ihre Außendarstellung nutzen“, „Wie bekomme ich einen Artikel in die Zeitung?“, „Künstliche Intelligenz (KI) gekonnt in Alltag und Beruf einsetzen“, „Einführung in die KI – ChatGPT, Gemini und KI-Apps“ oder der Canva-Workshop „Entdecke die Welt der Kreativität“. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kurse rund um den PC, von „Ersten Schritten am Computer/Notebook/Laptop“ über Grundlagen- oder Aufbauwissen in Word, Excel, Outlook oder PowerPoint bis hin zu Pivot Tabellen.Über die Webseite www.vhs-vogelsberg.de (mit einer PDF-Datei zum Herunterladen) oder über das neue Programmheft, das wieder unter anderem in Banken, Buchhandlungen, Rathäusern und vielen Supermärkten im gesamten Kreisgebiet zur kostenfreien Mitnahme ausliegt, kann man sich über die Angebote im Detail informieren.Die Geschäftsstelle in Alsfeld, Im Klaggarten 6, ist montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr unter 06631/792-7700 telefonisch erreichbar, oder rund um die Uhr per E-Mail unter info@vhs-vogelsberg.de sowie im Internet unter www.vhs-vogelsberg.de