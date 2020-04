Pressemitteilung BoxID: 793308 (Kreisausschuss des Vogelsbergkreises)

Schutzmasken gesucht

Heiß begehrt sind bundesweit die sogenannten FFP2- und FFP3-Masken, die nicht nur im Gesundheitswesen benutzt werden, sondern auch in einigen Handwerks- und Industriebetrieben eingesetzt werden.



Diese Masken sind auch im Vogelsbergkreis knapp, sie werden unter anderem dringend benötigt in Krankenhäusern, im Rettungsdienst, in Arztpraxen und in Pflegeeinrichtungen.



Vor diesem Hintergrund ruft Landrat Manfred Görig alle Handwerker und Industriebetriebe dazu auf, nicht benötigte FFP2- und FFP3-Masken zur Verfügung zu stellen. Die Masken können bei den örtlichen Stadt- und Gemeindeverwaltungen abgegeben werden. Die leiten eine Meldung an das Gesundheitsamt des Kreises weiter.



Darauf verständigten sich Landrat Manfred Görig, Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 19 Städte und Gemeinden am Morgen in einer gemeinsamen Telefonkonferenz.

