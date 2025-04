„Schuljahr der Nachhaltigkeit“ an der Eichbergschule

Die erste Stunde in der 4c an der Eichbergschule in Lauterbach endet gerade. Jetzt kurz lüften, durchatmen und in den Sitzkreis wechseln: Denn nun steht nichts Geringeres als die Zukunft des Planeten auf dem Stundenplan. Genauer gesagt geht es um Nachhaltigkeit – sogar ein ganzes Schuljahr lang. Denn das Projekt „Schuljahr der Nachhaltigkeit“ legt an Grundschulen und weiterführenden Schulen im gesamten Landkreis den Fokus auf Aspekte rund um das Thema. Wie das im Detail aussieht, erfährt der Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernent, Patrick Krug, gemeinsam mit dem Leiter des Amtes für Schulische Bildung und Betreuung, Matthias Röse, bei einem spontanen Unterrichtsbesuch in der 4c.



„Experimente?! Geil!“, bricht es aus einem Grundschüler heraus, als Vinzenz Hokema vom AZN den Viertklässlern das Modul „Klimawandel und Klimaschutz – lokal und global“ vorstellt, das der Experte heute mit den Kindern bearbeiten wird. Im Hintergrund bereitet Bettina Dören, Projektkoordinatorin beim AZN, bereits Experimente und weiteres Anschauungsmaterial vor, mit denen die Schüler im Laufe des Moduls arbeiten werden. „Der praxisorientierte Ansatz des Projekts ermöglicht einen ganz außergewöhnlichen Zugang zu diesem wichtigen Zukunftsthema“, kommentiert Schuldezernent Krug. Denn der Klimawandel stellt Menschen überall auf der Welt vor Herausforderungen. „Spannende Experimente und anschauliches Lernen bilden einen wichtigen Grundstein für einen prüfenden Blick auf den Klimawandel und was dieser für unsere Zukunft bedeutet“, führt er weiter aus. Denn im „Schuljahr der Nachhaltigkeit“ werden in aufeinander aufbauenden Einheiten Themen wie Energie, Mobilität oder Ernährung durchleuchtet und die Auswirkungen auf das Klima miteinander verknüpft, heißt es weiter in der Pressemitteilung.



In der 4c geht es nun aber zuerst einmal um die wichtige Rolle der Atmosphäre, um Sonneneinstrahlung und Treibhausgase sowie ihren Einfluss auf das Klima. Zeit für volle Konzentration – und das Ende des Unterrichtsbesuchs an der Eichbergschule.



Hintergrund



Schon seit 1995 bietet das AZN Veranstaltungen zu Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) für Schulen und Kindertagesstätten im Vogelsbergkreis und darüber hinaus an. Neben dem wichtigen Bereich des Naturerlebens und -erforschens liegen die Schwerpunkte der Arbeit in der Entwicklung und Durchführung von Klimabildungsprojekten für Grund- und weiterführende Schulen sowie in der Verankerung von BNE im Schulalltag.



Als Koordinationsstelle im Vogelsbergkreis unterstützt das AZN die Vernetzung der BNE-Akteure im ländlichen Raum. Das AZN besitzt das Zertifikat „Bildungsträger für Nachhaltige Entwicklung“ und ist regionale Beratungsstelle für Umweltschulen in Hessen.



Mit seinen Bildungsangeboten vermittelt es das Konzept der nachhaltigen Entwicklung als zukunfts- und tragfähige Strategie der eigenen Lebensgestaltung. Es verfolgt dabei einen ganzheitlichen Bildungsansatz. Neben der Vermittlung naturwissenschaftlicher Fakten und Zusammenhänge werden emotionale, spielerische, künstlerische und forschende Zugänge zum jeweiligen Lerngegenstand ermöglicht.

