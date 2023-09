Unter dem Motto „Schotten: stark, sozial, regional“ veranstaltet die KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Schotten am 28. September eine regionale Minimesse in der Festhalle. Zwischen 10 und 15 Uhr präsentieren sich dort mehrere Firmen und stellen ihre Arbeit vor.Ebenfalls vor Ort sind Bildungsträger wie das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft oder die Schottener Sozialen Dienste, die über die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung informieren. Für Menschen mit Migrationshintergrund gibt es verschiedene Unterstützungsangebote. Da geht es zum Beispiel um Bildungsberatung oder um Integration in den Arbeitsmarkt.Wer möchte, erhält Tipps für Kurzbewerbungen, Lebenslauf oder für das richtige Auftreten im Vorstellungsgespräch. Rede und Antwort stehen da der Arbeitgeberservice der KVA und der Agentur für Arbeit sowie persönliche Ansprechpartner und die Bildungsberatung. Für Bewerbungsfotos steht ein Fotograf bereit. Wer das Angebot nutzen will, sollte an entsprechende Kleidung denken.Bewerbungsunterlagen können mitgebracht werden. „Interessierte sind uns herzlich willkommen“, sagt Cornelia Krömmelbein, die als Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, die Messe organsiert, die besser kaum terminiert sein könnte, fällt sie doch sowohl in die hessische Woche der Chancengleichheit (25. bis 29. September) als auch in die Interkulturelle Woche.Die Woche der Chancengleichheit ist laut Krömmelbein „die größte landesweite rechtskreisübergreifende Kampagne für Frauen- und Familienförderung“. Sie biete eine Vielzahl regionaler Angebote und Informationen rund um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie zum Beispiel den beruflichen (Wieder-) Einstieg oder Qualifizierungsmöglichkeiten. „Ein wichtiger Punkt“, meint die Vogelsberger Beauftragte für Chancengleichzeit. Denn nach wie vor seien es vor allem Frauen, die ihre Berufstätigkeit unterbrechen, um Kinder zu erziehen oder ihre Angehörigen zu pflegen. Wenn sie wieder ins Berufsleben einsteigen wollen, beraten und unterstützen unter anderem die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Frauen, die erwerbstätig sind oder es werden wollen, können an einer Vielzahl von Veranstaltungen teilnehmen. Über folgendem Link können sich Interessierte über Angebote informieren: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-h/chancengleichheit-am-arbeitsmarkt-in-hessen/aktivitaeten Zeitgleich findet, so Cornelia Krömmelbein, die interkulturelle Woche statt. „Auch Menschen mit Migrationsgeschichte haben es häufig schwer in den Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Oft fehlt auch noch die Orientierung für den Arbeitsmarkt in Deutschland“, so die Erfahrung der Beauftragten, die daher zum Besuch der Minimesse in Schotten aufruft.