Schnitzeljagd 2.0 im Vogelsbergkreis

„Stoppt Dr. Duhm“ ist der Titel eines sogenannten „Actionbounds“, den das Sachgebiet Jugendarbeit/Jugendbildung des Jugendamtes des Vogelsbergkreises ab sofort anbietet:Ein irrer Wissenschaftler will die Welt ins Chaos stürzen. Um das zu verhindern gilt es, zu zweit Rätsel zu lösen, Koordinaten per GPS-Navigation anzulaufen, QR-Codes zu scannen, versteckte Gegenstände aufzuspüren und einiges mehr.Einsatzmöglichkeiten für junge Agentinnen und Agenten zwischen 10 und 13 Jahren finden sich in allen Städten und Großgemeinden des Vogelsbergkreises.Die Anmeldung ist auf www.vogelsbergkreis.feripro.de möglich, dort gibt es auch weitere Infos zum Spiel, ebenso unter der Telefonnummer 06641/977-432.