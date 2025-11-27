Kontakt
Schnecki ist nicht zu bremsen

Immer mehr Kinder im Vogelsberg lernen die kleine Rennschnecke kennen

Immer mehr Kinder kennen mittlerweile die Geschichte von Schnecki, der kleinen Schnecke, die ganz fleißig Sport macht. Dominic Günther – er ist der Bewegungskoordinator in der Vogelsberger Kreisverwaltung – hat sich diese Geschichte ausgedacht und nun führt Schneckis Weg quer durch den Vogelsberg. Denn Günther besucht regelmäßig Kindergärten, Tagesmütter und Grundschulen und verteilt die liebevoll gestalteten Schnecki-Bücher, knapp die Hälfte der Auflage ist bereits weg.

Beim jüngsten Besuch im Kindergarten „Pusteblume“ in Brauerschwend wird er von Jürgen Steuernagel, Rita Nahrgang und Mary Stolle vom TV Brauerschwend begleitet, denn diesmal ist nicht nur Vorlesen angesagt, diesmal gibt es sogar einen „bewegten Vormittag“ mit viel Spaß und natürlich Sport.

Genau das Richtige für die Kleinen aus der „Pusteblume“, denn in der Vorstellungsrunde wird schon deutlich: Die Mädchen und Jungen bewegen sich richtig viel, manche rennen und spielen im Garten, sie fahren Fahrrad und manche sind auch im Sportverein. Der hat ganz unterschiedliche Abteilungen, wie Jürgen Steuernagel erzählt. Beim TV Brauerschwend kann man Fußball spielen, Ski fahren, Tennis spielen, Leichtathletik machen, beim Turnen mitmachen oder Dart spielen. Wer Lust auf Sport und Spaß an Bewegung hat, der kann sich beim Verein melden und schon kann es losgehen.

Übrigens: In der Geschichte trifft Schnecki auch auf einen Verein und beschließt, künftig Sport im Verein zu machen. Was die kleine Schnecke noch so alles erlebt in ihrem Wald und mit wem sie trainiert – all das liest Dominic Günther den Mädchen und Jungen vor, denn Lesen und Vorlesen, so sagt er, sind ganz wichtig. Und wenn dann noch Bewegung dazukommt, dann passt das richtig gut zusammen. Und so wird in der „Pusteblume“ dann natürlich noch Sport gemacht.

Kitas, die ebenfalls solch einen bewegten Vormittag durchführen möchten, können sich gerne bei Dominic Günther unter 06631/792-3806 und per Mail an dominic.guenther@vogelsbergkreis.de melden. Und wenn weitere Grundschulen einen Klassensatz Schnecki-Bücher benötigen, auch die können sich gerne an den Bewegungskoordinator des Kreises wenden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
