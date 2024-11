Schaulaufen der Siegerdörfer

Zwei Landkreise, elf Dörfer, fünf Tage und jeweils zwei Stunden: „Alle Dörfer in unserer gemeinsamen Bewertungsregion haben sich bei der 38. Auflage des Wettbewerbs ‚Unser Dorf hat Zukunft‘von ihrer besten Seite gezeigt. Sie haben das präsentiert, was den ländlichen Raum ausmacht: Ehrenamt, Engagement, Zusammenhalt, Pragmatismus, Begeisterung für das Landleben und den Blick für die Nachbarschaft“, unterstreicht Landrat Dr. Jens Mischak im Rahmen der Siegerehrung im Storndorfer Dorfgemeinschaftshaus.



Dazu sind neben 160 Gästen auch der gastgebende Bürgermeister Schwalmtals Timo Georg, die Kreisbeigeordnete des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Barbara Eckhardt, sowie Vertreterinnen und Vertreter der Teilnehmerorte aus der gemeinsamen Bewertungsregion Vogelsberg/Hersfeld-Rotenburg gekommen, um die siegreichen Dörfer zu feiern. „Sie haben sich Gedanken über ihr Dorf und die Gemeinschaft gemacht und über den Wettbewerb hinaus Ideen auf den Weg gebracht. Sie nehmen am Ende des Abends allesamt ganz viel mit zurück in die Heimat“, führt der Landrat weiter aus. Auch Kreisbeigeordnete Barbara Eckhardt gratuliert den teilnehmenden Dörfern zur erfolgreichen Teilnahme: „Denn sie beweisen den Mut und die Freude, etwas für Ihre Enkel zu schaffen. Sie alle haben gewonnen, denn das Engagement und die wertvollen Impulse zahlen sich aus. Ihre Dörfer finden miteinander Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft.“



Gleichwohl schlagen am Ende des Wettbewerbs auch stolze Preise für die Siegerdörfer zu Buche: Das Engagement Storndorfs auf dem ersten Platz wird mit 5.000 Euro belohnt. Das zweitplatzierte Metzlos freut sich über 4.000 Euro, Schenklengsfeld-Landershausen (Hersfeld-Rof) über 3.000 Euro, Crainfeld über 2.000 Euro, und Freiensteinau über 1.000 Euro. Für Storndorf und Metzlos geht es im kommenden Jahr im Landesentscheid weiter.



Sonderpreise für besonderes Engagement



Zusätzlich zu den Preisen für die fünf Siegerdörfer werden in vier Kategorien Sonderpreise verliehen. Ludwigsau-Beenhausen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg erhält 1.000 Euro für die „Stärkung der Dorfgemeinschaft durch Belebung handwerklichen Brauchtums“. Freiensteinau wird mit 1.000 Euro für „Zukunftsgerichtetes Miteinander der Vereine in Sport und Freizeit“ ausgezeichnet. Den Sonderpreis in der Kategorie „Außerordentliches bürgerschaftliches Engagement in Dorftreff und Dorfladen“ und somit 1.000 Euro gehen an Bebra-Solz im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Ebenfalls 1.000 Euro gehen für „Starkes künstlerisches Engagement der Dorfbewohner und Neubürger“ an die Dorfgemeinschaft Vaitshain.



Dank für einen erfolgreichen Wettbewerb



„Auch die 38. Auflage des Regionalwettbewerbs hat gezeigt, dass ganz viel Potenzial in den vielen Dorfgemeinschaften unserer Region steckt, das mit Engagement, Ehrenamt und frischen Ideen geweckt wird“, sagt Landrat Dr. Mischak. „Vielen Dank allen, die daran mitgearbeitet haben. Sei es in den beiden Kreisverwaltungen, in den vielen Dörfern, als Teil der Bewertungskommission, und an weiteren Stellen – Sie alle haben den Wettbewerb und die Siegerehrung zum Erfolg gemacht“, unterstreicht er, und dankt abschließend ebenso den Storndorfer Schützen sowie Klaus-Peter Albrecht, der im Rahmen des Abends humorvoll die vielen Vorzüge des Siegerdorfs präsentiert.



Über den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“



Mit dem hessischen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ werden das Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie herausragende Ideen und Projekte zur zukunftsfähigen Entwicklung der hessischen Dörfer herausgestellt. Der Dorfwettbewerb lebt vom gemeinsamen Handeln der Menschen im Zusammenwirken mit der für die Gesamtentwicklung verantwortlichen Kommune. In einem gemeinsamen Entwicklungsprozess können so die Zusammenarbeit im Dorf vertieft und neue Gemeinsamkeiten entdeckt werden. Positive Beispiele sollen zur Nachahmung anregen und erfolgreiche, nachhaltige Entwicklungen initiieren.



Ziel ist es, die Dorfgemeinschaft dazu zu bewegen, ihre Chancen zu erkennen und die Zukunft ihres Dorfes aktiv in die eigenen Hände zu nehmen. Der Wettbewerb soll für alle Beteiligten ein Anreiz sein, die Lebensqualität im Dorf zu verbessern und zu einer lebenswerten Zukunft für die nachfolgende Generation beizutragen. Dabei sind Arbeiten und Wohnen wichtige Faktoren. Darüber hinaus spielt das Dorf im ländlichen Raum eine wichtige Rolle für Erholung und Freizeit sowie für soziale und generationsübergreifende Verantwortungsübernahme.



Grundlage für die Bewertung der Wettbewerbsbeiträge ist eine umfassende Betrachtung des dörflichen Lebensraums vor dem Hintergrund der jeweiligen Ausgangslage. Der Blick richtet sich dabei sowohl auf die vielfältigen Funktionen, das Erscheinungsbild von Dorf und Landschaft, als auch auf die örtliche Wirtschaftskraft, das soziale Engagement und kulturelle Aktivitäten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Selbsthilfemaßnahmen.



Alle Teilnehmerorte hatten zwei Stunden Zeit, um ihre Dörfer zu präsentieren, Zukunftskonzepte vorzustellen und zu zeigen, welche Fortschritte die Dorfgemeinschaft mit welchen Maßnahmen erreichen konnte.



Im Ergebnis geht es beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ um die Stärkung der dörflichen Identität und das Zusammenleben sowie um eine zukunftsfähige Gestaltung des eigenen Lebensraumes.

