Reizgas in Schulgebäude versprüht

In Räumlichkeiten der Schule an der Wascherde in Lauterbach wurde gegen Montagmittag Reizgas versprüht. Gegen 12 Uhr ging bei der Leitstelle des Vogelsbergkreises ein entsprechender Notruf ein – und löste eine Alarmierung der Rettungskräfte aus. In der Folge mussten 31 Personen vor Ort von den Rettungskräften wegen Atemwegs- und Augenreizungen medizinisch versorgt werden. Mehrere Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, der organisatorische Leiter Rettungsdienst und ein leitender Notarzt waren vor Ort.



Fünf Personen mussten zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.



Wie es zu dem Vorfall kam, ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

(lifePR) (