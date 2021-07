Regionaler Fördertopf Kultur für den Vogelsbergkreis

Im Rahmen des Projekts „TraVogelsberg – eine Region bricht auf“ hat der Vogelsbergkreis als Projektträger einen Regionalkulturfonds aufgelegt.Kulturschaffende aus der Region können sich auf eine Festbetragsfinanzierung in Höhe von 500 oder 1.000 Euro bewerben. Ziel ist es, den zumeist ehrenamtlich Tätigen die Erprobung neuer Formate, erstmaliger Projektkooperationen oder die Entdeckung alternativer Veranstaltungsorte zu erleichtern.Bei den Antragstellern muss es sich um gemeinnützige Institutionen oder um Gebietskörperschaften als Träger von Kultureinrichtungen handeln. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Programms „TRAFO - Modelle für Kultur im Wandel, eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes“ und des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.Eine eigens dafür eingesetzte Jury entscheidet über die Auswahl der förderfähigen Projektanträge.Abgabetermin für Kurzentschlossene ist der 8. August, für Projekte mit etwas längerem Planungsvorlauf gibt es eine zweite Deadline am 8. September.Bewerbungsunterlagen und weiterführende Infos können unter kulturfoerderung@vogelsberkreis.de , telefonisch bei der Kulturförderung des Vogelsbergkreises Barbara Brod 06641 9778268 oder Andrea Ortstadt 06641 9778266 angefordert werden.Unterlagen zum Download sind unter www.vogelsbergkreis.de oder www.vogelsberg.de verfügbar.Das Projekt TraVogelsberg wird vom Vogelsbergkreis mit den Kooperationspartnern Lauterbacher Musikschule e.V. und Kulturzentrum Kreuz e.V., Fulda, umgesetzt.Mit TRAFO hat die Kulturstiftung des Bundes ein Programm initiiert, das ländliche Regionen in ganz Deutschland dabei unterstützt, ihre Kulturinstitutionen für neue Aufgaben zu öffnen. Die beteiligten Museen, Theater, Musikschulen und Kulturzentren reagieren auf gesellschaftliche Herausforderungen in ihrer Region und werden zu kulturellen Ankern und zeitgemäßen Kultur- und Begegnungsorten.TRAFO trägt dazu bei, die Bedeutung der Kultur in der öffentlichen Wahrnehmung und die kulturpolitischen Strukturen in den Kommunen und Landkreisen dauerhaft zu stärken.Von 2015 bis 2021 unterstützt TRAFO vier Regionen bei der Weiterentwicklung ihrer kulturellen Infrastruktur. In der zweiten Phase werden von 2020 bis 2024 sieben weitere Regionen gefördert.