Regionalbudget im Zeichen der Jugendarbeit

„In dieser Förderphase des Regionalbudgets steht ganz besonders die Jugend im Vordergrund“, unterstreicht Landrat Dr. Jens Mischak, Vorstandsvorsitzender des Vereins Region Vogelsberg, bei der Übergabe der Zuwendungsverträge für das Regionalbudget an Vereine und Institutionen im Herbsteiner Fastnachts- und STATT-Museum. Dort begrüßt er gemeinsam mit Edwin Schneider, Vorsitzender des LEADER-Beirats im Vogelsberg, und LEADER-Regionalmanager rund 30 Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen und Institutionen, um ihnen die Zuwendungsverträge für das Regionalbudget zu überreichen.



„Alle 13 Projekte zeichnen sich durch ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement und ihren großen Nutzen für die Menschen in der Region aus“, führt der Landrat aus. „10 der 13 geförderten Projekte haben sich dabei ganz besonders der Arbeit für den Nachwuchs verschrieben“, sagt Dr. Mischak. Alle Projekte tragen außerdem dazu bei, die Ziele der lokalen Entwicklungsstrategie für die LEADER-Region Vogelsberg zu erreichen, merkt er darüber hinaus an. „Wir sprechen hier von einem Fördervolumen von rund 90.000 Euro, das Investitionen und Vorhaben für Institutionen und Vereine vielerorts erst möglich macht. Insgesamt rund 120.000 Euro fließen so in die Attraktivität des ländlichen Raumes“, betont der Landrat.



Anschließend begrüßt auch Edwin Schneider, Vorsitzender des LEADER-Beirats, die Gäste und geht auf die Priorisierung im LEADER-Beirat ein. Die Entscheidung darüber, welche Vorhaben gefördert werden, war nicht leicht, wie Schneider anmerkt. Doch die 13 Projekte, die nun mit einer Förderquote von 80 Prozent unterstützt werden, haben es geschafft, die Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verbänden und weiteren Institutionen, zu überzeugen. „Vielen Dank Ihnen allen für Ihr Engagement und viel Erfolg für Ihre Vorhaben“, unterstreichen Dr. Mischak und Schneider, bevor die Projekte einzeln vorgestellt werden.



Rund 90.000 Euro für Vogelsberger Initiativen



Für das Projekt „Wasser-Wissen: Schutz und Zukunft unseres Lebenselixiers im Vogelsberg“ erhält der Sportanglerclub Romrod knapp 2.000 Euro aus LEADER-Mitteln. Damit will der Verein ein Messgerät zur Wasseranalyse anschaffen, um Kindern, Jugendlichen und interessierten Erwachsenen die Bedeutung von Wasser als lebenswichtiger Ressource näherzubringen.



Zur Aufwertung der Ausstellung zum Landjudentum erhält der Verein „Gedenkstätte Speier Angenrod“ knapp 8.500 Euro aus dem Regionalbudget. Damit soll in der Gedenkstätte SpeierHaus Elektrik nachgerüstet werden, um durch Beamer, Beleuchtung und Heizmöglichkeiten die Informationsarbeit des Vereins zum jüdischen Leben im Vogelsberg – besonders für Jugendliche – zu erleichtern.



Der Schützenverein 1923 Ober-Breidenbach will Lichtgewehre und Lichtpistolen anschaffen, um so dem Nachwuchs im Schützensport gute Bedingungen bieten zu können. Insgesamt will der Verein knapp 11.900 Euro investieren – unterstützt wird das Vorhaben mit 9.500 Euro aus dem Regionalbudget.



Der Jugend- und Kirmesclub Eichenrod will unter dem Titel „Wir sind eins – Ausstattung des Jugendclubs im Außenbereich“ einiges anschaffen. Um die generationenübergreifende Zusammenarbeit im Dorf zu stärken, soll etwa in Gartenmöbel, Sonnenschutz, Küchen- und Elektronikausstattung investiert werden. Rund 7.600 Euro nimmt der Verein dafür in die Hand und wird mit gut 6.000 Euro unterstützt.



Auch der Schützenverein 1925 Wallersdorf will seine Schießanlage modernisieren. Gefördert von rund 11.800 Euro aus dem Regionalbudget soll bei der Anlage eine Lichtgewehrtechnik nachgerüstet werden, um so jungen Schützinnen und Schützen den Zugang zum Sport zu ermöglichen.



Ein Bodentrampolin will der Magistrat der Stadt Romrod anschaffen. Am Spielplatz hinter der katholischen Kirche in Romrod soll das Bodentrampolin für knapp 5.400 Euro das Angebot für die Kinder erweitern. Unterstützt wird das mit knapp 4.300 Euro aus dem Regionalbudget.



Rund 4.500 Euro erhält der Schützenverein Lanzenhain aus Mitteln des Regionalbudgets. Damit will der Verein Lichtgewehre anschaffen, um dem Schützennachwuchs beste Bedingungen bieten zu können.



Die Fastnachtsvereinigung Herbstein will die Ausstellung im Fastnachts- und Stattmuseum umgestalten. Im Eingangsbereich soll – ermöglicht auch durch rund 8.400 Euro aus dem Regionalbudget – eine dauerhafte Ausstellung zum Vogelsberger Strohbären entstehen. Außerdem sollen weitere Aktivitäten im Jahresverlauf Traditionen erlebbar machen und so ein zentraler Treffpunkt für das Brauchtum verwirklicht werden.



Der SV Chattia Ulrichstein will sein Sportheim umgestalten, erneuern und für weitere Zielgruppen attraktiv machen. Mit rund 11.800 Euro aus dem Regionalbudget soll das Angebot an Freizeitaktivitäten für Eltern mit Kleinkindern, Menschen mit Einschränkungen und Senioren erweitert werden. Auch die Sanitäranlagen sollen barrierefrei und familienfreundlich ertüchtigt werden.



Mit etwas mehr als 5.400 Euro unterstützen Mittel aus dem Regionalbudget die Anschaffung einer Tuba für den Evangelischen Posaunenchor Nieder-Ofleiden. Der Posaunenchor möchte Jungbläser in den Chor integrieren und das Instrument für den neuen Jugendchor anschaffen.



Der Schützenverein 1962 Nieder-Ohmen will das Projekt „Draußen ist anders“ fortsetzen. Für einen attraktiven Jugendraum sollen, gefördert mit 11.700 Euro aus dem Regionalbudget, die Teilüberdachung erweitert und das Areal am Jugendraum barrierefrei gestaltet werden.



Die Attraktivität des Jugendraums weiter steigern möchte auch der Magistrat der Stadt Schlitz. Mit rund 3.000 Euro aus dem Regionalbudget sollen wetterfeste Sitzmöbel für die Terrasse des Jugendhauses angeschafft werden.



Für knapp 7.800 Euro soll am Sportplatz des TV/VFR Groß-Felda eine überdachte Außenküche entstehen. Gefördert von knapp 6.200 Euro soll so ein Mehrwert für Freizeit, Kultur und Sport entstehen. Die überdachte Außenküche soll ein zentraler Treffpunkt werden, der bei Grillabenden, Vereinsfesten und weiteren Veranstaltungen genutzt werden kann.

