Rainer Möller ist neuer Lebensmittelkontrolleur

Landrat Manfred Görig gratuliert zur erfolgreich absolvierten Weiterbildung

Rainer Möller muss ganz genau hinschauen bei seiner Arbeit – sozusagen bis in den sprichwörtlichen letzten Winkel. Möller ist nämlich neuer Lebensmittelkontrolleur im Vogelsbergkreis. Gerade hat er seine zweijährige Qualifizierungsmaßnahme abgeschlossen und wird künftig das Team der Lebenskontrolle im Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Ordnungsangelegenheiten unterstützen.



„Wir sind froh, dass Sie die Ausbildung gemacht haben und wir einen zusätzlichen Kontrolleur haben, denn die Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung sind enorm angewachsen“, sagte Landrat Manfred Görig, der Möller zur Qualifizierung gratulierte. Ganz ähnlich äußerte sich auch Dr. Maria Dolderer-Litmeyer, die Leiterin des Veterinäramtes: „Wir stehen schon sehr unter Druck, von daher ist es wichtig und gut, dass wir Sie hier haben.“ Die Amtsleiterin wies auch auf die sehr anspruchsvolle Fortbildung mit abschließender zweitägiger praktischer Prüfung und einer mündlichen Prüfung hin.



„Ich freue mich auf das, was kommt“, meinte Rainer Möller, der bereits eine sechsmonatige Praxisphase im Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Ordnungsangelegenheiten absolviert hat. Zur Ausbildung zählten zudem mehrere Module an der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen sowie ein einmonatiges Praktikum beim Landesbetrieb Hessischen Landeslabor.