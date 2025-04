Am Samstag, 24. Mai, widmet sich der Kurs „Wertschätzende Kommunikation im Ehrenamt“ im Rahmen des Qualifizierungsprogramms für Ehrenamtliche von 10 bis 15 Uhr dem Thema. In Raum 11 des Alten Esels, Obergasse 44 in Lauterbach, können Interessierte sich gemeinsam mit Kursleitung Nadine Tabakov der wertschätzenden Kommunikation widmen. Im Seminar soll es darum gehen, wie man in der Ausübung des Ehrenamts in verschiedenen Situationen sicher und wertschätzend kommunizieren kann. Dabei spielt neben der verbalen Kommunikation auch die nonverbale Kommunikation eine Rolle. Gerade dann, wenn vielleicht auch mal ein Konflikt aufflammt. Im Kurs geht es unter anderem um die Grundlagen wertschätzender Kommunikation, um praktische Übungen und um das Kennenlernen von deeskalierenden Sprachmustern.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 15. Mai.Das Anmeldeformular ist unter https://yourls.vogelsbergkreis.org/ygxo3 verfügbar. Weitere Informationen telefonisch unter 06641/9773404 oder per E-Mail an ehrenamt@vogelsbergkreis.de