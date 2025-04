Wie ist die Buchhaltung eines gemeinnützigen Vereins aufgebaut? Was verbirgt sich hinter dem „ideellen Tätigkeitsbereich“, der „Vermögensverwaltung“, dem „Zweckbetrieb“ und dem „wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb“? Und welche steuerlichen Konsequenzen ergeben sich aus den einzelnen Bereichen? Was ist ein umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer? Was ist bei der Tombola zur Weihnachtsfeier zu beachten? Viele Fragen, die im Alltag eines Vereins aufkommen, werden im Online-Seminar am Samstag, 17. Mai, von 10 bis 16 Uhr beantwortet. Für das Online-Seminar mit Sandra Oechler können sich Interessierte noch bis Mittwoch, 7. Mai, anmelden. Das Anmeldeformular ist unter https://yourls.vogelsbergkreis.org/ygxo3 verfügbar. Weitere Informationen telefonisch unter 06641/9773404 oder per E-Mail an ehrenamt@vogelsbergkreis.de