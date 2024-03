Qualifizierungskurs für Kindertagespflege

Freude am Umgang mit Kindern und daran, diese in einer liebevollen und familiären Atmosphäre in Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu betreuen und in ihrer Entwicklung zu fördern

Bereitschaft, mit dem örtlichen Jugendhilfeträger zusammenzuarbeiten

hohe Eigenverantwortlichkeit und Interesse an einer Tätigkeit auf selbständiger Basis

Interesse, sich pädagogische Fachkenntnisse anzueignen

Offenheit für den Austausch mit anderen Kindertagespflegepersonen

Nachweis eines Schul-/Ausbildungsabschlusses (mindestens eines Hauptschulabschlusses)

Nachweis eines Erste-Hilfe-Kurses am Kind, eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses und eines Masernschutzes nach dem Infektionsschutzgesetz

sichere und kindgerechte Räume mit genügend Platz für Bewegung und Rückzug.

Drei Kinder toben um die Kücheninsel, eines sitzt im Nachbarraum und schaut sich in einem kleinen Zelt ein Buch an. Bananen, Äpfel oder Beeren stehen zum Naschen parat und die Tagesmutter beaufsichtigt die vierköpfige Truppe. Doch um 12.30 Uhr ist Schluss und das Toben hat ein Ende. Die Kinder werden abgeholt, Ruhe kehrt ein und die Tagesmutter räumt auf. So oder so ähnlich könnte ein Vormittag in der Kindertagespflege im Vogelsbergkreis aussehen.53 Tagespflegepersonen gab es bislang, nun sind fünf hinzugekommen: Denn Lena Beck aus Steinfurt, Annemarie Schick aus Alsfeld, Elena Demidov aus Lauterbach, Isabelle Weber aus Reibertenrod und Yvonne Störkel aus Schotten-Rainrod haben den Qualifizierungskurs, der in Zusammenarbeit zwischen der Volkshochschule und der Fachstelle Kindertagespflege des Jugendamts Vogelsbergkreis durchgeführt wurde, jetzt mit Erfolg abgeschlossen. Sie sind frisch gebackene „qualifizierte Kindertagespflegepersonen“ und dürfen als solche mit einer Erlaubnis durch das Jugendamt bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt oder in extra angemieteten Räumlichkeiten in einem familiennahen Rahmen betreuen und fördern.Im Spätsommer lädt ein weiterer Qualifizierungskurs Interessierte dazu ein, sich zu Kindertagespflegeeltern weiterbilden zu lassen und Teil der Tagespflegeeltern-Familie im Vogelsbergkreis zu werden. Die Anmeldephase für den Kurs, der am 19. September beginnt, läuft ab sofort.Doch wie kann man Tagespflegeperson werden? Welche Voraussetzungen gibt es, wie läuft die Qualifizierung ab und was gilt es danach zu beachten? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt die Fachstelle Kindertagespflege im Jugendamt des Vogelsbergkreises.Sind die Fragen im Vorgespräch geklärt, beginnt im September dann der Qualifizierungskurs. Dieser startet an der vhs in Lauterbach und bereitet Interessierte nach dem Lehrplan des Deutschen Jugendinstituts auf die Tätigkeit als Tagesmutter oder Tagesvater vor. Erfahrene Dozenten führen die Teilnehmer in 160 Unterrichtseinheiten durch Themen wie Entwicklung, Förderung und Betreuung von Kindern, Erziehung und Bildung in der Kindertagespflege, Herausforderungen, Kooperation und Kommunikation mit Eltern und Arbeitsbedingungen einer Tagesmutter.Darüber hinaus können die Absolventen im Rahmen einer Hospitation auch Praxiserfahrungen bei einer Kindertagespflegeperson im Kreis sammeln und von deren Erfahrung profitieren. Abschließend werden die individuell erarbeiteten Konzepte der Kindertagespflegepersonen im Abschlusskolloquium des Kurses präsentiert.Im Vorfeld der Qualifizierung werden Interessierte von der Fachstelle Kindertagespflege, die beim Jugendamt angesiedelt ist, individuell beraten und hinsichtlich ihrer persönlichen Voraussetzungen überprüft. Denn um in der Kindertagespflege zu arbeiten, sind sowohl persönliche als auch räumliche Eignungskriterien zu erfüllen:Die Kindertagespflege ist als gesetzlich anerkannte Betreuungsform ein wichtiger Baustein im Betreuungsangebot im Vogelsbergkreis. Der Bedarf ist hoch und es werden stets neue Tagesmütter und Tagesväter gesucht. Für Interessierte gibt es noch freie Plätze im nächsten Qualifizierungskurs. Die Teilnahme an der Qualifizierung ist kostenfrei.Wer Tagesmutter oder Tagesvater werden möchte, kann sich bei der Fachstelle Kindertagespflege bei Susan Jusseaume und Annemarie Junk, E-Mail: kindertagespflege@vogelsbergkreis.de , oder unter 06641 – 9774200/-4204, bewerben.Erste Informationen finden alle Interessenten auf http://www.vogelsbergkreis.de , im Bereich Bürgerservice, Familie, Kinder und Jugend, Kindertagesbetreuung.