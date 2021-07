Pünktlich zum Ferienstart: Freizeit- und Ausflugskarte "Entdeckerwelt" neu aufgelegt

Von der Teufelsmühle bis zur Feuerwehrscheune, vom Märchenhaus bis zum Vogelsberggarten: Welche Ziele für kleine Abenteuer es in der Vulkanregion Vogelsberg gibt, zeigt die neu aufgelegte Freizeit- und Ausflugskarte der Region Vogelsberg Touristik (RVT). „Entdeckerwelt“ ist daher auch passenderweise der Name der Faltkarte, die ab sofort in allen Tourist-Informationen der Region sowie direkt im Prospekteshop der RVT erhältlich ist. Denn zu entdecken gibt es hier allerhand.52 Ausflugstipps, die auf der Außenseite kurz beschrieben und auf der Innenseite auf einer Karte verortet werden, haben es hineingeschafft. Dazu gibt es Hinweise auf Bademöglichkeiten und sehenswerte Fachwerkhäuser in den Orten, zum Natur- sowie dem Geopark, dem Vogelsberger Vulkan-Express und zum umsichtigen Verhalten in der Natur.„Wir hätten noch viel mehr Tipps gehabt“, erklärt Felicitas Fait, Mitarbeiterin der RVT. „Es gibt so viel zu erleben! Das, was wir nicht auf dem begrenzten Platz der gedruckten Karte präsentieren konnten, wird bei uns auf der Internetseite dargestellt.“ Auf der Karte gibt es so manches zu entdecken, das vielleicht nicht einmal die Vogelsberger selbst kennen. „Wer hätte gewusst, wozu ein „Schmeerofen“ dient und dass einer in Kirtorf steht?“, fragt Petra Schwing-Döring, Geschäftsführerin der RVT, schmunzelnd. Kleine Museen, die sich mit Brauchtum oder Kunst beschäftigen, architektonische Kleinode wie die Fachwerkkirchen, Schlösser und Burgen in den Residenzstädten, dazu natürlich Publikumsmagnete wie der Erlebnisberg Hoherodskopf oder das Märchenhaus in Alsfeld sind hier verzeichnet. „Mit dieser Karte haben wir rechtzeitig zu Ferienbeginn auch eine nützliche Karte für die Familien, die ihren Sommerurlaub zu Hause im Vogelsberg verbringen möchten“, freut sich der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Jens Mischak.Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich direkt ein Exemplar unter www.vogelsberg-touristik.de/... bestellen.