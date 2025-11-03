Projekte rund um Backhäuser

Rund 50.000 Euro Zuschuss aus Mitteln der Dorfentwicklung gehen an die Stadt Homberg. Landrat Dr. Jens Mischak hat zwei entsprechende Förderbescheide an die Beteiligten überreicht. Beide geförderten Projekte beinhalten Arbeiten an den Backhäusern der Ortschaften. „Mit den Arbeiten an den Backhäusern in Büßfeld und Deckenbach sowie einer Überdachung sollen die Attraktivität und somit der Nutzen des öffentlichen Gebäudes gesteigert werden“, betonte der Landrat bei der Bescheidübergabe im Rahmen einer kleinen Feierstunde.



In Büßfeld soll der Backofen im Backhaus nach Originalbauweise instandgesetzt werden. „Der Deckenaufbau des bestehenden Backofens weist aktuell leider erhebliche Schäden auf und es besteht ein hohes Einsturzrisiko“, berichtete Ortsvorsteherin Melanie Keller. „Das Backhaus wird häufig von der Bevölkerung genutzt, weshalb wir uns freuen, dass wir bei dem Vorhaben, den Holzbackofen neu zu bauen, unterstützt werden.“ Die Gesamtkosten betragen knapp 54.000 Euro, davon werden rund 32.000 Euro von der Dorf- und Regionalentwicklung übernommen.



„Auch in Deckenbach wird ein Projekt rund um das Backhaus gefördert: Dort soll ein überdachter Außenbereich am Backhaus errichtet werden, damit eine wetterfeste ganzjährige Nutzung bei gemeinschaftlichen Veranstaltungen gewährleistet werden kann“, erläuterte Landrat Dr. Mischak. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 31.000 Euro, der Zuschuss beträgt gut 18.000 Euro. „Mit dieser Investition möchten wir den Bereich von Scheune, Backhaus, Spielplatz und Dorfgemeinschaftshaus zu einem multifunktionalen, lebendigen Ortsmittelpunkt aufwerten, der für allerlei Veranstaltungen gut genutzt werden kann“, erklärte Deckenbachs Ortsvorsteher Bernd Reiß.



„Beides sind tolle Projekte für die Förderung der Gemeinschaft vor Ort und ich freue mich, dass diese von der Dorf- und Regionalentwicklung bezuschusst werden können“, so Landrat Dr. Mischak abschließend.

