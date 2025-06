PrimA-Beratung im B-Haus in Schlitz

Die Fachstelle PrimA – die Abkürzung steht für Prävention im Alter – weitet ihr Beratungsangebot aus: Alle 14 Tage finden nun Sprechstunden in Schlitz im B-Haus in der Günthergasse 15 statt. Los geht es an diesem Freitag, 16. Mai, von 8 bis 13 Uhr.



„Wir sehen in unserer täglichen Arbeit: Der Bedarf ist da. Immer mehr Menschen, die Probleme haben mit dem Älterwerden oder die sich beraten lassen wollen, kommen auf uns zu. Dieser Entwicklung tragen wir Rechnung und bieten nun Sprechstunden in Schlitz an“, sagt Tatjana Sawatzky, die die Ansprechpartnerin vor Ort ist. Sie ist seit Februar 2022 bei der Fachstelle PrimA des Vogelsbergkreises beschäftigt und betreut neben dem Bereich Schlitz noch weitere Kommunen.



Das Beratungsangebot startet am 16. Mai und findet alle 14 Tage freitags statt. Die nächsten Termine sind am 30. Mai, am 13. Juni und am 27. Juni jeweils von 8 bis 13 Uhr. Die Beratung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Wer sich lieber in seiner häuslichen Umgebung beraten lassen möchte oder wegen eingeschränkter Mobilität nicht ins B-Haus kommen kann, der kann telefonisch 06641-1782



einen Termin für einen Hausbesuch vereinbaren.

