Pflegestützpunkt bietet Online-Vorträge

Auch während der Corona-Pandemie bietet der Pflegestützpunkt im Vogelsbergkreis Vorträge für pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessierte an. Da aktuell keine Präsenzveranstaltungen möglich sind, werden Informationen zu unterschiedlichen Themen im Rahmen von Online Veranstaltungen vermittelt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen oder Fragen an die Fachkräfte des Pflegestützpunktes zu stellen. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Folgende Themen und Termine sind geplant:



Pflegeeinstufung - Was steckt dahinter? Donnerstag, 01.04.2021 um 18.30 Uhr



Pflege organisieren - Pflegeleistungen nutzen! Mittwoch, 07.04.2021 um 19.30 Uhr



Voraussetzungen für die Teilnahme: Computer mit Kamera, Laptop oder Smartphone, Internetzugang, gut funktionierende Internetverbindung/W-LAN und Mikrofon/Headset.



Der Link zur Einwahl in die Veranstaltung wird am Tag vorher zugeschickt.

Der virtuelle Raum ist ab 18.15 Uhr für die Teilnehmer geöffnet, damit technische Dinge geklärt bzw. erklärt werden können. Eine vorherige Anmeldung zu den Veranstaltungen ist erforderlich.



Anmeldung und Rückfragen

per Telefon: Monique Abel, 06641-9772091

Claudia Vaupel, 06641-9772097

per Mail: pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de

