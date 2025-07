Der Vogelsbergkreis sucht liebevolle, engagierte Familien, Paare aber auch Einzelpersonen, die sich vorstellen können, ein Kind für einen zeitlich befristeten Zeitraum oder auch auf Dauer aufzunehmen. Besonders für Kleinst- und Kleinkinder, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können, wird diese Möglichkeit der Unterbringung in einer Pflegefamilie benötigt.Interessierte können sich per Email ( pflegekinderwesen@vogelsbergkreis.de ) oder auch telefonisch (06641 977 4200) an die Fachstelle Pflegekinderwesen wenden.Umfangreiche Informationen finden sich auch auf der Seite www.vogelsbergkreis.de/...