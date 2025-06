Pfingstmarkt in Alsfeld: Außenstellen der Kreisverwaltung in Alsfeld am Dienstagnachmittag geschlossen

Die Außenstellen der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises sowie die Verkehrsbehörde in Alsfeld (Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisbehörde) sind am kommenden Dienstag, 10. Juni, wegen des Pfingstmarkts nur vormittags bis 12 Uhr geöffnet. Der Dienstleistungsnachmittag der Verkehrsbehörde entfällt an diesem Tag.



Für zulassungsrechtliche Angelegenheiten stehen Zulassungsstelle in Lauterbach sowie die Außenstellen in Freiensteinau, Grebenhain, Schlitz, Mücke und Schotten zur Verfügung. Lediglich in Schotten können Bürgerinnen und Bürger ohne vorherige Terminvereinbarung zulassungsrechtliche Angelegenheiten klären.



Die bundeseinheitliche Behördennummer 115 ist bis 18 Uhr erreichbar. Dort können beispielsweise Fragen nach Zuständigkeiten, benötigten Unterlagen, den richtigen Ansprechpersonen oder verschiedene Anliegen direkt geklärt werden.

