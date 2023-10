Pause vom Pflegealltag

Eine kleine Pause, ein Treffen mit Musik, Informationen und gutem Essen. Am Mittwoch, 18. Oktober, lädt der Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises pflegende Angehörige wieder zur „Pause vom Pflegealltag“ ein – zum Kraft Tanken, Erholen und zum Ausspannen vom fordernden Pflegealltag.



Im Restaurant „Zum Schäferhof“ in Eudorf beginnt die „Pause vom Pflegealltag“ um 17.30 Uhr, begleitet von Musik des Duos „Flex-à-Ton“, das mit Marimba- und Saxophonmusik unterhält. Neben dem Austausch stehen ein Spaziergang und ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm. Der Pflegestützpunkt steht als neutrale und unabhängige Beratungsstelle für Gespräche und Informationen zu verschiedenen Hilfsangeboten zur Verfügung.



Infos und Anmeldung: Pflegestützpunkt, Telefon 06641 977-2091 oder -2095, E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de. Sollte für die Zeit der „Pause vom Pflegealltag“ eine Pflegevertretung nötig sein oder eine Fahrgelegenheit gebraucht werden, bietet der Pflegestützpunkt Hilfe an.