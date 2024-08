„Pause vom Pflegealltag“: Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises lädt ein

Eine kleine Auszeit, ein Treffen mit Musik, Informationen und gutem Essen: „Eine kleine Pause vom Pflegealltag“ möchte der Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises allen pflegenden Angehörigen schenken. Am Mittwoch, 9. Oktober, von 17.30 bis 20.30 Uhr, lädt der Pflegestützpunkt in die Gastronomie Jöckel, Zum See 5, in Freiensteinau-Nieder-Moos ein.Bei einem gemeinsamen Spaziergang und einem anschließenden Abendessen können sich die Gäste untereinander austauschen und auch mit den Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes ins Gespräch kommen. Sie können Kraft tanken und sich ein wenig vom fordernden Pflegealltag erholen. Aufgelockert wird der Abend durch Musik des Duos Flex-à-Ton. Die Veranstaltung ist kostenlos.Interessierte werden gebeten, sich im Vorfeld telefonisch bei Monique Abel unter 06641-9772091 oder bei Claudia Vaupel unter 06641-9772097 anzumelden. Eine Anmeldung per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de ist ebenfalls möglich. Sollte für die Zeit der „Pause vom Pflegealltag“ eine Pflegevertretung nötig sein oder eine Fahrgelegenheit gebraucht werden, bietet der Pflegestützpunkt Hilfe an.