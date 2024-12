Pakt für den ÖGD: Gesundheitsamt mit Online-Befragung

Vernetzung und das Zusammenspiel verschiedener Institutionen im Gesundheitswesen, einheitliche Datenstandards, IT-Sicherheit, ein verbesserter Zugang zu Leistungen des Gesundheitsamts und zusätzliche digitale Angebote: „Den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), von Bund und Ländern 2020 auf den Weg gebracht, setzen wir seither im Vogelsbergkreis Zug um Zug in die Tat um“, sagt Landrat und Gesundheitsdezernent Dr. Jens Mischak.Denn auch das Vogelsberger Gesundheitsamt profitiert von den bundesweit rund 800 Millionen Euro, die bis zum Ende des Jahres 2026 zur Verfügung gestellt wurden. Mit dem Geld soll der ÖGD nachhaltig gestärkt und modernisiert werden. Gezielt werden dabei personelle, technische und strukturelle Maßnahmen unterstützt, um den ÖGD attraktiver zu machen und für die Zukunft aufzustellen. „Dabei soll auch die Meinung der Vogelsberger Bürgerinnen und Bürger einfließen“, sagt der Landrat und lädt dazu ein, einen 10- bis 15-minütigen Online-Fragebogen zu absolvieren. Mit diesem Stimmungsbild sollen wichtige Anmerkungen gesammelt werden, um so Maßnahmen gezielt anzugehen, führt er weiter aus. Denn in der neuesten Projektphase beschäftigt sich das Vogelsberger Gesundheitsamt nun unter anderem mit der IT-Sicherheit sowie dem Zusammenspiel verschiedener Systeme und Organisationen.Dabei vor allem im Fokus: die Bürgerkommunikation, um so zusätzliche digitale Angebote zu schaffen und den Zugang zu den Dienstleistungen des Gesundheitsamts weiter zu erleichtern. Auch ein verbessertes Prozessmanagement, optimierte Meldewege und vereinfachte Datenerfassung sollen die Arbeitsabläufe im Gesundheitsamt effizienter machen.In den ersten Arbeitsschritten wurde in die technische Ausstattung investiert, ein Digitalisierungskonzept erstellt, Prozesse erhoben und evaluiert sowie eine Softwarelösung für fast alle Bereiche eingeführt. Die Projekte im Bereich der Digitalisierung werden im Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises mit der Unterstützung externer Dienstleister sowie der hauseigenen IT-Abteilung, aber größtenteils durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst mit viel Motivation durchgeführt. Auch die Auszubildenden der Kreisverwaltung arbeiten im Rahmen ihrer Ausbildungsabschnitte im Gesundheitsamt an den Projekten mit, bringen sich mit großer Freude bei der digitalen Transformation des Gesundheitsamtes ein und nehmen viel mit.Der ÖGD möchte seine Dienstleistungen nutzerfreundlicher machen, verbessern und niedrigschwellig zur Verfügung stellen. Dabei sollen Anregungen und Impulse einfließen, die Bürger über eine Online-Befragung weitergeben können.Die Umfrage ist anonym und dauert etwa 10 bis 15 Minuten. Es geht unter anderem um Themen wie Kommunikationswege, allgemeine Zufriedenheit und Verbesserungen, Erreichbarkeit sowie demografische und allgemeine Fragen. Im Rahmen der Umfrage besteht die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis an einem kleinen Gewinnspiel teilzunehmen. Die Umfrage ist erreichbar unter umfragen.vogelsbergkreis.de/index.php/318152?lang=de Der ÖGD soll nachhaltig unterstützt und modernisiert werden. Daher haben Bund und Länder im September 2020 den Pakt für den ÖGD mit dem Ziel beschlossen, den ÖGD in Deutschland personell, technisch und strukturell zu stärken und insgesamt attraktiver zu machen. Ein wichtiger Baustein ist dabei die Digitalisierung. Hierfür wurden bundesweit bis zu 800 Millionen Euro bis zum Ende des Jahres 2026 zur Verfügung gestellt, mit dem Ziel, einen modernen, digital vernetzten ÖGD zu etablieren, wobei das „Digitale Gesundheitsamt 2025“ als Leitbild dient. Umfasst wird hiervon der Ausbau digitaler Infrastrukturen, die Vernetzung des ÖGD auf allen Ebenen, die digitale medienbruchfreie Kommunikation mit dem Bürger und allen anderen relevanten Akteuren im Gesundheitswesen, die Schaffung interoperabler Systeme und die Entwicklung gemeinsamer Standards.