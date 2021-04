Im Rahmen der Online-Vortragsreihe „vhs.wissen.live“ der Volkshochschule des Vogelsbergkreises findet am Dienstag, 27. April, von 19.30 bis 21 Uhr ein Vortrag statt. Das Thema des Abends lautet „Neonazis und Antisemitismus: Wie groß ist die Gefahr von rechts?“.Nach Einschätzung der Referentinnen ist die Gefahr von Rechtsaußen für Freiheit, Vielfalt und Rechtsstaat ist von großen Teilen der Gesellschaft bis hin zu führenden Politikern lange nicht ernst genug genommen, sondern verharmlost worden. Alexandra Förderl-Schmid, stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, und Annette Ramelsberger, Ressortleiterin und Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung, sprechen darüber, was Deutschland, seine Justiz und vor allem seine Sicherheitsbehörden tun müssen, um rechte Extremisten konsequent zu verfolgen, auch in den eigenen Reihen.Interessierte melden sich bei der Volkshochschule unter www.vhs-vogelsberg.de , per E-Mail an info@vhs-vogelsberg.de , oder telefonisch unter 06631-792-7820 an. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Anleitung, wie sie einen Zugang zu den Vorträgen bekommen. Ein bis zwei Tage vor den einzelnen Terminen erhalten die Teilnehmer per E-Mail einen Link zum Livestream, der zur angegebenen Uhrzeit beginnt.