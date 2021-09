Online-Vortrag zu Depressionen, Einsamkeit und Traurigkeit

Am Mittwoch, 8. September, informiert Psychologin Anna Glaum von der Vitos Kinder- und Jugendambulanz für psychische Gesundheit Alsfeld in einem kostenlosen Online-Vortrag über das Thema Depressionen. Die Psychologin hatte vor einiger Zeit im Kreisjugendparlament des Vogelsbergkreises über das Thema Depressionen informiert, woraufhin bei den KJPlern die Idee aufkam, dass dieser Vortrag auch anderen Schülerinnen und Schülern angeboten werden sollte. Schließlich leiden einige von ihnen – auch aufgrund der Corona-Pandemie – unter Depressionen.Immer wieder berichten Jugendliche und Kinder von depressiven Phasen und Einsamkeit, die den Alltag erschweren und vieles scheinbar unerträglich machen. Aber woran liegt das? Was sind die Gefahren, die die Corona-Pandemie für unsere Psyche darstellen? Und wie können Betroffene den Teufelskreis durchbrechen? All das sind Fragen, auf die Psychologin Glaum im Vortrag eingeht.Am kommenden Mittwoch, 8. September, gibt es von 17.30 bis 18.30 Uhr den ersten Vortrag – speziell für Jugendliche ab 12 Jahren. Am Mittwoch, 10. November, 16 Uhr, ist der einstündige Vortrag extra auf Kinder ab acht Jahren ausgelegt und am 17. November können sich Eltern über das Thema Depressionen bei Kindern und Jugendlichen informieren.Im Anschluss an den Online-Vortrag gibt es jeweils Gelegenheit für Fragen und zum Austausch.Anmeldungen sind möglich unter www.vogelsbergkreis.feripro.de