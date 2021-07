Online-Vortrag der vhs des Vogelsbergkreises

Die Volkshochschule (vhs) des Vogelsbergkreises bietet am Mittwoch, 7. Juli, in Kooperation mit der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung einen kostenlosen Online-Vortrag an. Thema des Abends lautet: „Genetische Vielfalt als Ressource – Welche Rolle der Wirtschaftsfaktor „Biodiversität“ in der Zukunft spielen wird“. Der Vortrag findet zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr statt. Im Anschluss können im Live-Chat Fragen gestellt werden.Unter genetischen Ressourcen versteht man genetisches Material, welches in irgendeiner Weise für den Menschen nutzbar ist oder nutzbar werden könnte – zum Beispiel für die Züchtung neuer Nutzpflanzen oder die Gewinnung medizinischer Wirkstoffe, teilt die vhs mit. Die genetischen Ressourcen sind als eine der drei Säulen der Biodiversität Ausdruck der genetischen Vielfalt. Ein Großteil der genetischen Ressourcen befindet sich aufgrund des dortigen Artenreichtums in den Territorien der Entwicklungs- und Schwellenländer. Dass sie eine wirtschaftliche Größe darstellen, wurde durch das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) 1993 international anerkannt. Genetische Ressourcen erfahren zunehmend einen gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und kommerziellen Wertzuwachs. Der Vortrag erläutert, wie ihre durch den Schwund der Artenvielfalt bedingte Verknappung, zusammen mit den Fortschritten im Bereich der Biotechnologie, genetische Ressourcen unter volkswirtschaftlicher Sicht zu einer zunehmend wertvollen Güterart macht und wie der faire Umgang damit international geregelt wird, geht aus der Meldung der vhs weiter hervor.Die Referenten des Vortrags sind Prof. Dr. Volker Mosbrugger, ehemaliger Generaldirektor Senckenberg, und Dr. Luigi di Gaudenzi vom LOEWE-Zentrum für Translationale Biodiversitätsgenomik / Senckenberg, Frankfurt. Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de , per Mail an info@vhs-vogelsberg.de oder unter Telefon 06631/7927700.