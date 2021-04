Online-Vortrag der vhs des Vogelsbergkreises

Die Volkshochschule (vhs) des Vogelsbergkreises bietet am Mittwoch, 28. April, in Kooperation mit der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung einen kostenlosen Online-Vortrag an. Thema des Abends lautet: „Tiergifte und Genomik: Tiergifte als Bioressource für neue Medikamente“. Der Vortrag findet zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr statt. Im Anschluss können im Live-Chat Fragen gestellt werden.Mehr als 200.000 Tierarten produzieren Gifte, um sich gegen Feinde zu verteidigen oder ihre Beute zu töten, teilt die vhs mit. Man schätzt, dass in den Giftdrüsen aller giftigen Tierarten zusammengenommen bis zu 20 Millionen verschiedene Moleküle produziert werden, von denen bis heute allerdings nur ca. 16.000 genauer untersucht wurden. Aktuell resultieren aus diesen Wirkstoffen 18 auf dem Markt befindliche Medikamente, weitere befinden sich in klinischen Studien. Damit sind Tiergifte eine kaum erschlossene Bioressource für die Entwicklung neuer Medikamente. Um ihre Erforschung zu beschleunigen, werden moderne Methoden eingesetzt und mit innovativen, bioinformatischen Werkzeugen kombiniert, um effizient und gezielt die in den Giftdrüsen der Tiere produzierten Toxine identifizieren und charakterisieren zu können, geht aus der Meldung der vhs weiter hervor.Referent des Vortrags ist der Zoologe Professor Dr. Andreas Vilcinskas. Er ist Gründungsdirektor des im Aufbau befindlichen Fraunhofer-Instituts für Bioressourcen in Gießen und leitet das Institut für Insektenbiotechnologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er ist zudem beteiligt am LOEWE-Zentrum für transnationale Biodiversitätsgenomik.Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de , per Mail an info@vhs-vogelsberg.de oder unter Telefon 06631/7927700.