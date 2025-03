Der Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis setzt seine Informationsreihe fort: Am Dienstag, 11. März, steht ab 18 Uhr online das Thema „Wie organisiere ich Pflege zu Hause?“ im Mittelpunkt. Die Expertinnen vom Pflegestützpunkt beraten kostenlos und unabhängig zu Geld- und Pflegesachleistungen, Kurzzeit- und Verhinderungspflege, dem Wohngruppenzuschlag sowie dem Entlastungsbetrag. Außerdem erhalten Interessierte einen Überblick zu den Leistungen der Pflegeversicherung.Eine Anmeldung bis Montag, 10. März, wird per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de oder telefonisch unter 06641-9772091 erbeten.