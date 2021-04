Online-Vortrag: "Quantentechnologien - Ein Blick in die Zukunft"

Im Rahmen der Online-Vortragsreihe „vhs.wissen.live“ der Volkshochschule des Vogelsbergkreises findet am Dienstag, 13. April, von 19.30 bis 21 Uhr ein Vortrag statt. Darin dreht sich alles um Quantentechnologien, mit denen sich völlig neue Möglichkeiten eröffnen sollen. Was genau das ist, was da dran ist und wie diese Technologie funktioniert, erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Vortags von Referent ist Artur Zrenner. Er ist Professor für Experimentalphysik an der Universität Paderborn.Interessierte melden sich bei der Volkshochschule unter www.vhs-vogelsberg.de , per E-Mail an info@vhs-vogelsberg.de , oder telefonisch unter 06631-792-7820 an. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Anleitung, wie sie einen Zugang zu den Vorträgen bekommen. Ein bis zwei Tage vor den einzelnen Terminen erhalten die Teilnehmer per E-Mail einen Link zum Livestream, der zur angegebenen Uhrzeit beginnt.