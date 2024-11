Online-Vortrag: Barrierefrei wohnen bei Demenz

Einen Online Vortrag zum Thema „Barrierefrei Wohnen – Tipps zur Wohnraumgestaltung bei Demenz“ bietet der Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis am Dienstag, 19. November, um 18 Uhr an. Es gibt Informationen zur Gestaltung der Wohnräume sowie zur Finanzierung. Zudem werde kleine Alltagshelfer und Hilfsmittel vorgestellt.Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de oder telefonisch bei Monique Abel, 06641-9772091.