Online-Vortrag: Alternativen zum Pflegeheim

„Pflegeheim will ich nicht! – Alternativen kennenlernen“ – so das Thema des nächsten Online-Vortrags vom Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis. Die Pflege-Expertinnen gehen am Dienstag, 9. Juli, ab 18 Uhr online auf das Thema ein und beantworten Fragen rund um die Alternativen zum Pflegeheim.Unter anderem stellen die Fachfrauen verschiedene Wohnformen vor und gehen auf die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten ein. Anhand praktischer Beispiele geben sie hilfreiche Tipps und Anregungen.Eine Anmeldung per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de oder telefonisch unter 06641 9772091 ist bis Montag, 8. Juli, erwünscht. Anschließend erhalten Interessierte den Zugangslink zum kostenlosen Online-Format zugeschickt.