„One Billion Rising“ auf dem Marktplatz in Lauterbach

Mit der Aktion „One Billion Rising“ ist der Vogelsbergkreis am 14. Februar auf dem Marktplatz in Lauterbach in die diesjährigen Frauenwochen gestartet. Rund 50 Frauen und Männer waren dem Aufruf der AG Gewaltprävention, der WIR Koordination, der Beauftragten für Integration und Gleichstellung sowie der Mitglieder des Frauennetzwerks gefolgt und haben sich dem Flashmob auf dem Vorplatz der Lauterbacher Kirche angeschlossen und gemeinschaftlich zu dem Lied „Spreng die Ketten“ zu tanzen.Jede dritte Frau weltweit war schon Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt – das sind mehr als eine Milliarde Mädchen und Frauen, daher der englische Titel "One Billion Rising". Hinter der Aktion steht die New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler, die 2012 zum ersten Mal dazu aufgerufen hatte, gemeinsam in der Öffentlichkeit zu tanzen und Solidarität mit weiblichen Gewaltopfern zu zeigen.Inzwischen finden weltweit in mehr als 200 Ländern, deutschlandweit in mehr als 180 Städten Proteste in Form von „One Billion Rising“ statt – jedes Jahr wieder und immer am 14. Februar. Im Vogelsbergkreis ist er auch schon zum festen Termin geworden: Nachdem die Aktion zwei Jahre lang nur digital stattfinden musste, konnte sich in diesem Jahr wieder in Präsenz getroffen werden.Alle weiteren Veranstaltungen der Frauenwochen im Vogelsbergkreis sind auf der Seite des Kreises www.vogelsbergkreis.de zu finden.