One Billion Rising 2023

Die Aktion „One Billion Rising“ ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Sie wurde im September 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler initiiert. Jedes Jahr am 14. Februar werden Frauen und Männer weltweit aufgerufen, gemeinschaftlich zu dem Lied „Spreng die Ketten“ zu tanzen.



Im Vogelsbergkreis veranstalten das Bündnis für Familie – AG Gewaltprävention, die WIR Koordination, die Beauftragte für Integration und Gleichstellung sowie die Mitglieder des Frauennetzwerks einen Flashmob. Nachdem dieser in den letzten beiden Jahren digital stattfinden musste, kann sich in diesem Jahr wieder in Präsenz getroffen werden. Die Veranstaltung findet am 14. Februar um 16 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche in Lauterbach statt.