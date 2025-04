„Ländliche Gebiete verdienen die gleichen Chancen wie Städte“, unterstreicht Landrat Dr. Jens Mischak, Vorsitzender des Vereins Region Vogelsberg e.V., eine Forderung einer von ELARD, der europäischen LEADER-Vertretung, initiierten Petition. „Angesichts der aktuellen Herausforderungen der EU dürfen wir nicht vergessen, dass ländliche Gebiete Priorität haben. Ohne florierende ländliche Räume gibt es kein Europa“, heißt es in der Petition. Die fordert: LEADER muss eine „tragende Säule der EU-Raumordnungspolitik“ bleiben. Noch bis zum 16. Mai kann man die Petition online unterzeichnen. Ziel ist es, 1 Million Stimmen für die Ländlichen Räume Europas zu bekommen.„Ländliche Räume stehen vor wachsenden Herausforderungen, sie machen 80 Prozent der Fläche der EU aus, in ihnen leben etwa 30 Prozent der Bevölkerung“, so Landrat Dr. Mischak zum Hintergrund. Die Regionen seien wichtig, ein zentrales Thema sei die Ernährungssicherung, um nur ein Beispiel zu nennen. Zudem sei eine wirtschaftliche Stabilität erforderlich. Auch die Attraktivität ländlicher Räume müsse gestärkt werden, um die Abwanderung besonders von jungen Menschen zu verhindern.Seit über 30 Jahren beweise LEADER, ein Maßnahmenprogramm der EU, dass Herausforderungen im ländlichen Raum erfolgreich bewältigt werden könnten. Lokale Aktionsgruppen (LAGs) mobilisierten dabei lokales Wissen, bauten soziales Kapital auf und setzten auf innovative und regionsspezifische Lösungen. „Um alle diese Dinge in den ländlichen Regionen weiter voranzutreiben, muss LEADER auch in Zukunft einen Platz finden. Dann können sich Menschen weiter in ihrer Region engagieren, die LAGs weiterhin ihr Wissen verbreiten und die Region kann sich zukunftsorientiert weiterentwickeln“, erklärt Landrat Mischak.Die EU bereite jetzt den Mehrjährigen Finanzplan (MFA) vor, hier müssten Instrumente zur ländlichen Entwicklung enthalten sein, so die Forderung in der Petition. Zudem müsse die Mittelzuweisung durch Zweckbindung für LEADER gesichert beziehungsweise erhöht werden. Lokale Aktionsgruppen (LAGs) müssten gestärkt werden als zentrale Förderer und Umsetzer auf lokaler Ebene. Verringert werden müsse der Verwaltungsaufwand beim Zugang zu Fördermitteln.Hier der Link zur Petition: https://elard.eu/petition_de/