Öffnungszeiten des Testzentrums am Kreiskrankenhaus

Wie das Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld (KKA) mitteilt, ist das dortige Testzentrum von Freitag, 31. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 2. Januar, geschlossen.



Ab Montag, 3. Januar, stehe das Testzentrum wieder von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 bis 12 Uhr zur Verfügung, teilt das KKA in seiner Meldung mit.