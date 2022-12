Öffnungszeiten der Zulassungsstelle

Zulassungsstelle ist geöffnet

Die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde des Vogelsbergkreises ist zwischen den Jahren geöffnet: am 27. und 28. Dezember die Behörde in Alsfeld von 7 bis 12 Uhr, am 29. und 30. Dezember die Zulassungsstelle in Lauterbach ebenfalls von 7 bis 12 Uhr. Zudem haben einige Außenstellen geöffnet (siehe unten stehende Grafik).



Zu beachten ist, dass im Vorfeld ein Termin vereinbart werden muss.



Ab Montag, 2. Januar, gelten dann wieder die üblichen Öffnungszeiten.