Öffnungszeiten der Verwaltung

Die Verwaltung des Vogelsbergkreises ist am 23. und am 30. Dezember nur bis 12 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Am 24. und 31. Dezember sind die Verwaltungsstandorte geschlossen. Am Freitag, 27. Dezember, hat die Verwaltung regulär bis 13 Uhr geöffnet.



Das 115-Servicecenter ist regulär erreichbar, lediglich vom 24. bis 26. sowie am 31. Dezember geschlossen.

(lifePR) (