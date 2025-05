OVAG-Spenden für Kirche und Vereine

Im Vogelsbergkreis werden durch OVAG-Spenden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro lokale Vereine sowie die Kirche unterstützt: Der Kulturverein Hopfgarten erhielt 2.000 Euro für einen Wasserspiel-Brunnen auf dem neu gestalteten Dorfplatz, der katholische Kirchenmusikverein Ruhlkirchen bekam ebenfalls 2.000 Euro für einen Brennofen der neuen Pelletheizung im Vereinsheim und die katholische Kirchengemeinde Heilige Drei Könige am Vogelsberg in Alsfeld wurde mit 3.000 Euro für die Reinigung und Sanierung der Orgel unterstützt. Die entsprechenden Bescheide übergab Landrat Dr. Jens Mischak jetzt in der Kreisverwaltung.



Wasserspiel für Hopfgarten



In Hopfgarten wurde ein neuer Dorfplatz gestaltet, der nicht nur zum Verweilen einlädt, sondern auch als Etappenpunkt des neuen Schwalmtal-Wanderwegs dient. Integriert ist ein Wasserspiel mit einer Skulptur, die von einer ortsansässigen Künstlerin gefertigt wurde. Die OVAG-Spende soll die Beschaffung des Wasserspiels aus Edelstahl sowie die Material- und Arbeitskosten für die Skulptur decken. „Das ist eine schöne Idee für den neuen Dorfplatz, und es ist zudem großartig, dass der Brunnen so gestaltet wird, dass auch Kinder gefahrlos dort spielen können“, lobte Landrat Dr. Mischak im Gespräch mit Beatrice Anlauff vom Kulturverein Hopfgarten. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 4.600 Euro, wovon 2.000 Euro durch die OVAG-Spende gedeckt sind.



Finanzierungslücke wird geschlossen



Der katholische Kirchenmusikverein Ruhlkirchen hat im Vereinsheim eine alte Gasheizungsanlage durch eine moderne Pelletheizung ersetzt. Im Nachgang musste der Brennofen der Heizung gegen einen größeren ausgetauscht werden, da der ursprünglich eingebaute Ofen den Anforderungen der Nutzung nicht mehr entsprach. „Wir wurden leider anfangs falsch beraten und hatten zunächst einen kleineren Brennofen beschafft“, erklärte Niclas Rajewski vom Kirchenmusikverein. „Den mussten wir drei Mal täglich mit Pellets befüllen, was wir für ein Vereinsheim einfach nicht leisten konnten“, führte er weiter aus. Den neuen Ofen müsse man nun nur noch einmal täglich befüllen. „Es freut mich, dass die Finanzierungslücke, die durch die notwenige Anschaffung des neuen, größeren Brennofens entstanden ist, durch die OVAG-Spende geschlossen werden konnte“, so Landrat Dr. Mischak.



Orgelüberholung und –sanierung



Einen Spendenscheck in Höhe von 3.000 Euro überreichte Landrat Dr. Mischak an Pfarrer Jozef Madloch von der katholischen Kirchengemeinde Heilige Drei Könige am Vogelsberg in Alsfeld für die Reinigung und Sanierung der knapp 30 Jahre alten Orgel. „Diese Arbeiten dienen dem Werterhalt und der Schimmelvorbeugung“, erläuterte Pfarrer Madloch. „Außerdem waren die Prospektpfeifen der Orgel sanierungsbedürftig und mussten zur Sicherheit der Gottesdienst-Besucher stabilisiert werden.“ Die Gesamtkosten für die Sanierung der Orgel belaufen sich auf 48.000 Euro. „Eine wichtige und sinnvolle Investition, um die Orgel in Ihrer Kirche zu erhalten“, stellte der Landrat heraus. „Ich freue mich, dass wir auch für dieses Projekt eine tolle Spende von der OVAG erreichen konnten.“

