Neues Programmheft der vhs liegt bereit

17.01.19

Das neue Programmheft der Volkshochschule des Vogelsbergkreises Frühjahr/Sommer 2019 ist erschienen: Es liegt in Banken, Buchhandlungen, Rathäusern und vielen Supermärkten im gesamten Kreisgebiet zur kostenfreien Mitnahme aus. Darin zu finden sind mehr als 400 Kurse, Workshops, Vorträge und Webinare aus den unterschiedlichsten Themengebieten, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte.Das Titelbild des Heftes, „Zugvögel“, steht sinnbildlich dafür, dass Heimat nicht nur ein Ort oder ein Land sein muss, sondern dass man auch mehrere „Heimaten“ haben kann. Das Frühjahrsheft ist dem Semesterthema „Heimat(en)“ gewidmet: Viele Kurse versuchen sich einer Antwort auf die Frage anzunähern, was Heimat eigentlich ist. Wie komplex und mehrdimensional das Thema „Heimat(en)“ ist, zeigt sich schon in den unterschiedlichen Zitaten, die sich im Heft gestreut finden lassen.Passend zum Thema gibt es gleich ab Ende Januar eine Ausstellung mit Fotos des Alsfelder Künstlers Bodo Runte und Bildern der langjährigen vhs-Dozentin und Malerin Georgina Theiß. Die Ausstellungseröffnung wird flankiert von einem Impulsvortrag von Heidrun Merk zum Thema „Heimat und Fremde: eine Annäherung“. Unter der Rubrik „Heimat und Literatur“ knüpfen Ende April und Anfang Mai die Vorträge „Der drohende Verlust der Heimat“ und „Zerstörte Heimat“ an.Vorträge in Webinar-Form gibt es zu brandaktuellen Themen: „Kohleausstieg statt Klimakrise“ und „Plastik im Meer – Wie stoppen wir die Plastikflut?“ sowie zwei weitere Webinare aus der Reihe „Verbraucherbildung - Verbraucherpolitik“.Neben weiteren politischen, geschichtlichen und pädagogischen Themen findet auch ein Einstiegseminar in das Thema „Psychologie“ an, das sich damit beschäftigt, was Psychologie ist und was sie „macht“. Neu ist der Vortrag zum Thema „Führen und stärken – sich selbst und die Mitmenschen“.In den Kategorien Musik und Tanz stehen Bollywood-Tanzen, Line-Dance, Disco-Fox oder Hochzeitstanz zur Auswahl. Wer dafür noch einen Tanzpartner sucht, könnte im neuen Tanztreff der vhs fündig werden!Auch die bildende Kunst kommt nicht zu kurz mit Kursangeboten zu unterschiedlichen Methoden der Malerei. Kurse zu handwerklichem Gestalten von Schmuck, das kreative Gestalten mit Ton, die koreanische Papierfaltkunst, Kunst mit der Kettensäge oder die Steinbildhauerei mit Sand- und Kalkstein werden ebenso angeboten wie Nähkurse für Anfänger oder die ganzheitliche Farb-, Typ- und Outfitberatung. In einem Kurs zur Einführung in die digitale Fotografie mit der Spiegelreflex- und Systemkamera lernen die Teilnehmenden mit viel Praxisbezug, wie schöne Motive eingefangen werden können.Im Gesundheitsbereich werden Möglichkeiten vorgestellt, um körperliches und psychisches Wohlbefinden zu beeinflussen: Kursangebote zur Entspannung, auch kombiniert mit Wanderungen in die Vogelsberger Heimat, oder die Bildungsurlaube „Stressbewältigung im (Berufs-)Alltag durch Yoga und Achtsamkeit“, „Tai-Chi, Qi Gong und gewaltfreie Kommunikation“, „Yoga und Wandern im Weltnaturerbe Nationalpark Kellerwald“ sind nur einige Beispiele.Um Geschmack geht es bei den vielfältigen Kochkursangeboten, bei denen „HEIMAT schmecken“ im Vordergrund steht. Vorgestellt wird nicht nur unsere Heimatküche aus dem Vogelsberg, sondern auch die chinesische, koreanische, marokkanische und mexikanische Heimatküche. Ganz neu ist im Gesundheitsbereich die Webinarreihe „Gesundheitsforum“, in der unser Biorhythmus, Schlafstörungen und das Restless-Legs-Syndrom näher beleuchtet werden.Neben den Deutschkursen (inklusive der offiziellen Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge) ist die Palette der sonstigen Sprachkurse bekannt vielfältig: Neue Einstiegskurse gibt es in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Niederländisch, Türkisch und Ungarisch. Hinzu kommen Fortsetzungs- und Konversationskurse oder spezielle Kurse für die Reise. Für Kinder wird erstmals eine „Spanische Ferienwoche“ zum Beginn der Sommerferien angeboten.Fit im Beruf kann man mit Tagesveranstaltungen werden wie „Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern“, „Workshop Motivation“ oder „Leichte Pflege der Homepage – CMS für Redakteure mit Joomla“. Wer sich noch unsicher fühlt, kann im Kompaktkurs „Fit fürs Mathe-Abi!“ letzte Unsicherheiten ausmerzen. Außerdem gibt es die EDV-Seminare „Erste Schritte“ oder Aufbauwissen an PC und Notebook, kompaktes Wissen zu Word 2016, Power Point 2016, MS Office Excel als Grundlagenkurs und für Fortgeschrittene sowie Kurse zum Umgang mit dem Internet und zur Bildbearbeitung mit Photoshop Elements.Die Geschäftsstelle in Alsfeld, Im Klaggarten 6 ist montags bis donnerstags von 8-16 Uhr und freitags von 8-13 Uhr unter 06631/792 7700 erreichbar. Kurse direkt buchen geht auch im Internet unter www.vhs-vogelsberg.de