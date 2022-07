Neues Logo, neue Strukturen

Bündnis für Familie des Vogelsbergkreises mit neuen Ideen - Vorstellung der Neustrukturierung zum Kreis-Jubiläum geplant

„Neue Strukturen, neue Impulse, neues Erscheinungsbild – doch die wichtigen Ziele des Bündnisses bleiben unverändert“, erklären Landrat Manfred Görig und Bündnis-Sprecher und –Koordinator Simon Päbler. „Gewaltprävention“, „Migration und Integration“, „Gesundes Aufwachsen und Altern im Vogelsberg“ sowie „Familie“ sind seit 14 Jahren die Kernthemen, die auch im neustrukturierten Bündnis bearbeitet werden. Nun ist es allerdings an der Zeit für Veränderungen: Im erstem Schritt drückt sich diese in einem neuen Logo für das Familienbündnis aus. Um dieses zu finden, hatte das Familienbündnis im Frühjahr einen Kreativwettbewerb für Ideen und Logo-Entwürfe ausgerufen.



Einen familien- und kinderfreundlichen Alltag, Generationen zueinander bringen, neue pragmatische Wege finden, um Beruf und Kinderbetreuung sowie Beruf und Pflege zu vereinbaren. Das alles in einem übergreifenden Rahmen: Die Bedingungen für die Gründung des Vogelsberger Bündnisses für Familie im Frühjahr 2008. Etwa 100 Menschen aus Gesellschaft, Politik und Arbeitswelt einigten sich auf die gemeinsamen Ziele.



An der Idee und den Grundsätzen hat sich nichts geändert, aber all das geschieht nun unter einem neuem Logo. Den Siegerentwurf im Kreativwettbewerb lieferte Katharina Flach aus Radmühl. Die 22-Jährige aus dem Blauen Eck ist beruflich als Mediengestalterin tätig, und hat in ihrer Freizeit das neue Logo entworfen, den Wettbewerb und einen Einkaufsgutschein gewonnen.



Das Logo ist Teil der Neustrukturierung, deren Ergebnisse dann am Bürgerfest zum 50-jährigen Bestehen des Vogelsbergkreises vorgestellt werden sollen. Dort werden Menschen aus dem Vogelsberg die Möglichkeit haben, sich über die neuen Impulse und Strukturen zu informieren, ihre Wünsche und Ideen einzubringen, und bei einem Gewinnspiel interessante Preise zu gewinnen.