Neues Geschirr für die Grillanlage Nieder-Gemünden

Landrat Görig übergibt 1.200 Euro OVAG-Spende an den "Club Alte Kameraden e.V."

Der Nikolausberg in Nieder-Gemünden – seit Jahren ein Anlaufpunkt für die Menschen aus der Gemeinde Gemünden. Aus gutem Grund, denn der „Club Alte Kameraden“ pflegt und unterhält dort eine Grillanlage mit Spielplatz, die zu kultureller Begegnung und Freizeitgestaltung einlädt. Landrat Manfred Görig übergab nun eine Spende der OVAG in Höhe von 1.200 Euro. Diese unterstützt die Anschaffung von wiederverwendbarem Geschirr und Besteck für die Anlage.



„Die Grillanlage am Nikolausberg ist für Menschen aus Gemünden ein wichtiger Begegnungsort. Die OVAG-Spende für die Anschaffung von bruchsicherem Geschirr und Besteck ist bestens angelegtes Geld“, unterstreicht der Landrat, der sich im OVAG-Spendenbeirat dafür eingesetzt hatte, die 2.400-Euro-Anschaffung zu unterstützen.



Auch für die „Alten Kameraden“ war und ist die Corona-Pandemie eine Herausforderung, denn Einnahmen, die sonst in die Erhaltung und Erneuerung der Anlage fließen, sind kleiner ausgefallen. Die OVAG-Spende für die Ausstattung hilft daher dem Verein sehr und „das wiederverwendbare Geschirr sorgt bei Veranstaltungen an der Grillanlage für erheblich weniger Abfall. Auch aus diesem Grund ein wichtiger Beitrag“, sagt Landrat Görig abschließend und wünscht dem Verein, der auf eine mehr als fünfzigjährige Geschichte zurückblicken kann, auch in Zukunft alles Gute.