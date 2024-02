Neues Energieeffizienzgesetz

In Kooperation mit der OVAG setzt der Verein Region Vogelsberg e. V. seine erfolgreiche Webinar-Reihe fort. Am 28. Februar ab 14 Uhr richtet sich das Online-Angebot an alle interessierten Unternehmen in der Region Vogelsberg. Im Fokus stehen die Umsetzung des neuen Energieeffizienzgesetzes und die Frage, welche Pflichten und Chancen es für die Unternehmen bereithält.Bereits am 18. November 2023 ist das „Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland“ – kurz Energieeffizienzgesetz (EnEfG) – in Kraft getreten. Ziel dieses Gesetzes ist es, die Energieeffizienz zu steigern und somit den gesamtdeutschen Energieverbrauch bis 2030 deutlich zu senken. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, enthält das Gesetz auch neue Vorgaben für Unternehmen: So wird für Unternehmen mit einem Gesamtenergieverbrauch von mehr als 2,5 GWh / Jahr die Erstellung und Veröffentlichung von Umsetzungsplänen für wirtschaftliche Energieeinsparmaßnahmen verpflichtend. Unternehmen mit einem Gesamt­energieverbrauch von mehr als 7,5 GWh / Jahr müssen ein Energie- oder Umweltmanage­mentsystem einführen. Zu beachten bei der Ermittlung des Gesamtenergieverbrauchs ist zudem, dass neben Strom- und Gasverbrauch auch Kraftstoff- bzw. Energieverbräuche des unternehmenseigenen Fuhrparks oder von Maschinen zählen.Das Webinar verschafft Unternehmen einen Überblick zu den komplexen Regelungen und Verpflichtungen des EnEfG. Interessierte Unternehmen der Region Vogelsberg können sich ab sofort und kostenfrei anmelden unter: https://www.region-vogelsberg.de/veranstaltungen/ Wer sich außerhalb der Webinare informieren möchte, kann sich direkt an die Energie-Experten der OVAG wenden.