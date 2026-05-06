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Neuer Internetauftritt der vhs

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Ab sofort ist der Internetauftritt der Vogelsberger Volkshochschule barrierefreier gestaltet und ermöglicht damit allen Bürgerinnen und Bürgern einen gleichberechtigten Zugang zu Informationen und Bildungsangeboten. Bei der Neugestaltung wurde besonderer Wert auf eine klare Struktur und eine intuitive Bedienbarkeit gelegt. Funktionen wie eine kontrastreiche Darstellung und eine optimierte Nutzung auf mobilen Endgeräten sorgen dafür, dass Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen die Inhalte problemlos nutzen können. „Bildung für alle zugänglich zu machen, ist ein zentraler Auftrag der Volkshochschule. Mit unserer neuen Website gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung digitaler Teilhabe“, betont die vhs-Leitung. Neben der verbesserten Barrierefreiheit bietet die Website auch erweiterte Such- und Buchungsfunktionen, sodass Interessierte noch einfacher passende Kurse finden und sich direkt online anmelden können. 

 

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